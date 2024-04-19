Görüş Bildir
Haberler
Video
Babasının Yıllardır Aynı Kazağı Giydiğini Paylaşan Genç Kadın İzleyenlere Tebessüm Ettirdi

Babasının Yıllardır Aynı Kazağı Giydiğini Paylaşan Genç Kadın İzleyenlere Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:52

İçerik Devam Ediyor

@aslidiebiri adlı TikTok hesabından babasının yıllardır giydiği kazakla olan fotoğraflarını paylaşan genç kadın, izleyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Çünkü babası aynı kazakla hem kızlarını hem de torunlarını büyütmüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Videoyu ‘kızlar bir giydiğini bir daha giymezken o sırada erkekler’ notuyla paylaşan genç kadına aslında bunun fedakar babalıkla alakalı olduğunu söyleyen yorumlar geldi.

Videoyu ‘kızlar bir giydiğini bir daha giymezken o sırada erkekler’ notuyla paylaşan genç kadına aslında bunun fedakar babalıkla alakalı olduğunu söyleyen yorumlar geldi.

Babaların eşleri ve çocuklarına daha fazlasını sunabilmek için kendilerinden kıstıklarını ifade edenler oldu.

Babaların eşleri ve çocuklarına daha fazlasını sunabilmek için kendilerinden kıstıklarını ifade edenler oldu.

İşte o içler ısıtan anlar 👇

Ve gelen tepkiler. 👇

Ve gelen tepkiler. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yaşar

Kazağın siyasi görüşü var gibi yorumlar neden yok, akp belediyeleri kaybedince bitti mi nefretiniz. Hala fakir ve açsınız mülteciler hala sizin paranızı yiyo... Devamını Gör