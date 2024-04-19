Babasının Yıllardır Aynı Kazağı Giydiğini Paylaşan Genç Kadın İzleyenlere Tebessüm Ettirdi

@aslidiebiri adlı TikTok hesabından babasının yıllardır giydiği kazakla olan fotoğraflarını paylaşan genç kadın, izleyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Çünkü babası aynı kazakla hem kızlarını hem de torunlarını büyütmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Videoyu ‘kızlar bir giydiğini bir daha giymezken o sırada erkekler’ notuyla paylaşan genç kadına aslında bunun fedakar babalıkla alakalı olduğunu söyleyen yorumlar geldi.
Babaların eşleri ve çocuklarına daha fazlasını sunabilmek için kendilerinden kıstıklarını ifade edenler oldu.
İşte o içler ısıtan anlar 👇
Ve gelen tepkiler. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kazağın siyasi görüşü var gibi yorumlar neden yok, akp belediyeleri kaybedince bitti mi nefretiniz. Hala fakir ve açsınız mülteciler hala sizin paranızı yiyo... Devamını Gör