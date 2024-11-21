En Eski Alfabe Suriye’deki Bir Mezarda Bulundu: Bilinen Her Şeyi Altüst Etti

Bilinen en eski alfabe Suriye’deki antik mezarda bulundu. Mezardan çıkarılan bir parmak uzunluğundaki kil silindirler üzerine kazınmış şekiller alfabelerin kökenini ve evrimiyle ilgili bilinen her şeyi alt üst etti. ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar yazının milattan önce 2400 civarına tarihlendiğini ifade etti. Bilinen diğer alfabetik yazılardan yaklaşık 500 yıl önce ortaya çıkan yazı tarihe önemli bir ışık tutuyor.

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