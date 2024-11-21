En Eski Alfabe Suriye’deki Bir Mezarda Bulundu: Bilinen Her Şeyi Altüst Etti
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En Eski Alfabe Suriye’deki Bir Mezarda Bulundu: Bilinen Her Şeyi Altüst Etti
Bilinen en eski alfabe Suriye’deki antik mezarda bulundu. Mezardan çıkarılan bir parmak uzunluğundaki kil silindirler üzerine kazınmış şekiller alfabelerin kökenini ve evrimiyle ilgili bilinen her şeyi alt üst etti. ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar yazının milattan önce 2400 civarına tarihlendiğini ifade etti. Bilinen diğer alfabetik yazılardan yaklaşık 500 yıl önce ortaya çıkan yazı tarihe önemli bir ışık tutuyor.
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Suriye’de insanlık tarihinin bilinen en eski alfabesi bulundu. Mezardan çıkarılan parmak uzunluğundaki kil silindirlerde binlerce yıl öncesinin yazısı bulundu.
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Bulunan yazı alfabelerin kökeni ve evrimine dair bilinen her şeyi altüst edecek.
Bilim insanlarına göre bu yazı biçimini sadece kraliyet ailesi ve elitler değil, normal halkın da kullanabileceğine dikkat çekti. Herkesin erişebildiği bu alfabe bir dönem devrim yaratmış olabilir.
Independent'te yer alan habere göre keşfin arkasındaki arkeolog Glenn Schwartz, "Daha önce, bilim insanları alfabenin MÖ 1900'den sonra Mısır'da veya civarında icat edildiğini düşünüyorlardı” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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