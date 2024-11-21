Ay’ın Karanlık Yüzünde Heyecanlandıran Keşif: 3 Milyar Yıl Önce Volkan Patlaması Meydana Gelmiş
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Ay’ın Karanlık Yüzünde Heyecanlandıran Keşif: 3 Milyar Yıl Önce Volkan Patlaması Meydana Gelmiş
Evrene dair bildiklerimiz aslında buz dağının görünen yüzü bile değil. Evrende nokta kadar küçük olan Dünya’nın içinde yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor ki daha keşfedilmemiş nice sürprizler olduğunu hatırlayalım. Ay’a dair araştırma yürüten ABD’li ve Çinli bilim insanları yeni bir keşfe imza attı.
Ay’ın Dünya’ya sırtını döndüğü karanlık yüzünde meğer 2.8 milyar yıl önce volkanik patlamalar meydana gelmiş. Bu patlamalar sonucunda Ay yüzeyinde devasa kraterler oluşmuş.
Gelin hep birlikte bilim dünyasını heyecanlandıran sonuçlara bakalım.
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Bilim dünyasında Ay’ın gizemine dair araştırmalar sürüyor. Son olarak ABD’li ve Çinli araştırmacıların keşfi bilim dünyasında heyecan yarattı.
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Çin’in Chang’e-6 misyonu tarafından Ay’ın karanlık yüzünde ilk kez örnekler toplandı.
Live Science'de yer alan habere göre Bulunan örneklerle Ay’ın karanlık yüzünde -Dünya’ya sırtını döndüğü yüzeyde- 3 milyar yıl önce volkanik patlamaların olduğu ortaya çıktı.
Patlamalarla Ay’ın karanlık yüzeyinde dev kraterlerin oluştuğu gözlemlendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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