Ay’ın Karanlık Yüzünde Heyecanlandıran Keşif: 3 Milyar Yıl Önce Volkan Patlaması Meydana Gelmiş

Evrene dair bildiklerimiz aslında buz dağının görünen yüzü bile değil. Evrende nokta kadar küçük olan Dünya’nın içinde yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor ki daha keşfedilmemiş nice sürprizler olduğunu hatırlayalım. Ay’a dair araştırma yürüten ABD’li ve Çinli bilim insanları yeni bir keşfe imza attı.

Ay’ın Dünya’ya sırtını döndüğü karanlık yüzünde meğer 2.8 milyar yıl önce volkanik patlamalar meydana gelmiş. Bu patlamalar sonucunda Ay yüzeyinde devasa kraterler oluşmuş.

Gelin hep birlikte bilim dünyasını heyecanlandıran sonuçlara bakalım.

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