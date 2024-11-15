Pentagon UFO Raporunu Sundu: Bir Senede Tanımlanamayan 365 Anormal Olay Meydana Geldi
Pentagon UFO Raporunu Sundu: Bir Senede Tanımlanamayan 365 Anormal Olay Meydana Geldi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile birlikte UFO raporunu kongreye sundu. Rapora göre 1 Mayıs 2023-1 Haziran 2024 arası 485 olay meydana geldi. Bu olayların 118’i çözüldü ancak 367’si tanımlanamayan anormal olay olarak kaldı.
'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)' sayısı ise son üç senede 1600’ün üzerine çıktı.
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Pentagon, toplam 757 olayı kapsayan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu kongreye sundu.
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CNN'de yer alan habere göre 1 Mayıs 2023-1 Haziran 2024 arası 485 olay kaydedildi.
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