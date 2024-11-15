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Pentagon UFO Raporunu Sundu: Bir Senede Tanımlanamayan 365 Anormal Olay Meydana Geldi

Pentagon UFO Raporunu Sundu: Bir Senede Tanımlanamayan 365 Anormal Olay Meydana Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2024 - 23:19

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile birlikte UFO raporunu kongreye sundu. Rapora göre 1 Mayıs 2023-1 Haziran 2024 arası 485 olay meydana geldi. Bu olayların 118’i çözüldü ancak 367’si tanımlanamayan anormal olay olarak kaldı. 

'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)' sayısı ise son üç senede 1600’ün üzerine çıktı. 

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Pentagon, toplam 757 olayı kapsayan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu kongreye sundu.

Pentagon, toplam 757 olayı kapsayan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu kongreye sundu.

CNN'de yer alan habere göre 1 Mayıs 2023-1 Haziran 2024 arası 485 olay kaydedildi.

CNN'de yer alan habere göre 1 Mayıs 2023-1 Haziran 2024 arası 485 olay kaydedildi.

Bu yıl rapor edilen olayların 118’i çözüldü. Ancak 367 vaka hâlâ inceleniyor. UAP vaka sayısı Haziran 2024 itibarıyla 1600’ü aştı.

Kaynak

Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) direktörü Jon Kosloski: “Anlamadığım ilginç vakalar…”

Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) direktörü Jon Kosloski: “Anlamadığım ilginç vakalar…”

Kosloski, gizemini koruyan vakalarla ilgili konuştu. 

Gizemini koruyan vakalarla ilgili konuşan Kosloski fizik ve mühendislik geçmişine rağmen anlamadığı ilginç vakalar olduğunu belirtti. Kosloski, “Özellikle ulusal güvenlik bölgelerinin yakınlarında tespit edilemeyen anormal olaylara ilişkin raporlar ciddiye alınmalı ve bilimsel titizlikle araştırılmalıdır' dedi.

Son 18 ayda meydana gelen vakalar "küreler, silindirler, üçgenler" başta olmak üzere farklı şekillerde gerçekleşti.

Son 18 ayda meydana gelen vakalar "küreler, silindirler, üçgenler" başta olmak üzere farklı şekillerde gerçekleşti.

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