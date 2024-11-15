Pentagon UFO Raporunu Sundu: Bir Senede Tanımlanamayan 365 Anormal Olay Meydana Geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile birlikte UFO raporunu kongreye sundu. Rapora göre 1 Mayıs 2023-1 Haziran 2024 arası 485 olay meydana geldi. Bu olayların 118’i çözüldü ancak 367’si tanımlanamayan anormal olay olarak kaldı.

'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)' sayısı ise son üç senede 1600’ün üzerine çıktı.

Kaynak