Uzaydan Görülebilen İki Basketbol Sahası Büyüklüğünde Dev Bir Deniz Yaratığı Keşfedildi
Uzaydan Görülebilen İki Basketbol Sahası Büyüklüğünde Dev Bir Deniz Yaratığı Keşfedildi
Bilim dünyası nefes kesen bir keşfe şahit oldu. Bu keşif ne bir dinazor fosili ne de dev bir balina. Güney Pasifik’te bulunan Solomon Adaları’nda tam iki basketbol sahası büyüklüğünde mercan parçası keşfedildi. Keşif gezisi için çekim yapan National Geographic ekibinin bulduğu bu dev deniz yaratığı uzaydan dahi görülüyor. Üstelik bir mercan resifi birçok farklı mercanın kolonisinden oluşurken bulunan bu mercan tek parça.
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Güney Pasifik’te bulunan Solomon Adaları’nda nefes kesen bir keşif gerçekleşti. National Geographic ekibi keşif çekimi yaparken dünyanın en büyük mercan parçasını bulduklarını açıkladı.
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Mercan resifi genelde birden fazla mercan kolonisinin bir araya gelmesiyle oluşur. Ancak keşfedilen bu mercan tek parça. Üstelik tam iki basketbol sahası büyüklüğünde.
Uzaydan bile görülebilen dev deniz yaratığının 300 ila 500 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Mercanların yüzde 40’tan fazlası yok olma tehlikesi altında. Keşif bu tehlikeye karşı umut doğurdu. Keşif seferinin başında bulunan Molly Timmers, “Umut ışığı” olarak nitelendirdi.
Araştırmalara göre mercan resiflerindeki en büyük tehlike ‘beyazlama’. 2023’ten bu yana mercan resiflerinin dörtte üçü okyanusların ısınması nedeniyle öldü.
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