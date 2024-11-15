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Uzaydan Görülebilen İki Basketbol Sahası Büyüklüğünde Dev Bir Deniz Yaratığı Keşfedildi

Uzaydan Görülebilen İki Basketbol Sahası Büyüklüğünde Dev Bir Deniz Yaratığı Keşfedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2024 - 21:16

Bilim dünyası nefes kesen bir keşfe şahit oldu. Bu keşif ne bir dinazor fosili ne de dev bir balina. Güney Pasifik’te bulunan Solomon Adaları’nda tam iki basketbol sahası büyüklüğünde mercan parçası keşfedildi. Keşif gezisi için çekim yapan National Geographic ekibinin bulduğu bu dev deniz yaratığı uzaydan dahi görülüyor. Üstelik bir mercan resifi birçok farklı mercanın kolonisinden oluşurken bulunan bu mercan tek parça.

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Güney Pasifik’te bulunan Solomon Adaları’nda nefes kesen bir keşif gerçekleşti. National Geographic ekibi keşif çekimi yaparken dünyanın en büyük mercan parçasını bulduklarını açıkladı.

Dalgıcın mercanların yanında ne kadar küçük kaldığı görülüyor. Manu San Félix/National Geographic
www.nationalgeographic.com

Mercan resifi genelde birden fazla mercan kolonisinin bir araya gelmesiyle oluşur. Ancak keşfedilen bu mercan tek parça. Üstelik tam iki basketbol sahası büyüklüğünde.

Keşfedilen dev mercan. Steve Spence/National Geographic
www.nationalgeographic.com

Uzaydan bile görülebilen dev deniz yaratığının 300 ila 500 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Uzaydan bile görülebilen dev deniz yaratığının 300 ila 500 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
www.nationalgeographic.com

Bilim insanlarına göre bu mercan yüzyıllar boyunca gördüğü tüm tehlikenin üzerinden başarılı bir şekilde gelmiş. 

Diğer mercanların aksine 10 metre daha derinde olduğu değerlendirilen mercanın potansiyel tehlikelere karşı genetik bir toleransa sahip olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle de ürettiği yavrular daha dayanıklı.

Mercanların yüzde 40’tan fazlası yok olma tehlikesi altında. Keşif bu tehlikeye karşı umut doğurdu. Keşif seferinin başında bulunan Molly Timmers, “Umut ışığı” olarak nitelendirdi.

Mercanların yüzde 40’tan fazlası yok olma tehlikesi altında. Keşif bu tehlikeye karşı umut doğurdu. Keşif seferinin başında bulunan Molly Timmers, “Umut ışığı” olarak nitelendirdi.

Araştırmalara göre mercan resiflerindeki en büyük tehlike ‘beyazlama’. 2023’ten bu yana mercan resiflerinin dörtte üçü okyanusların ısınması nedeniyle öldü.

Araştırmalara göre mercan resiflerindeki en büyük tehlike ‘beyazlama’. 2023’ten bu yana mercan resiflerinin dörtte üçü okyanusların ısınması nedeniyle öldü.

Mercan, besinlerini ve rengini alglerden alıyor. Deniz suyunun ısınmasıyla algler yok oluyor ve mercan beyazlamaya başlıyor. Bir diğer anlamıyla mercanlar açlıktan ölüyor.

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