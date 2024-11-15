Uzaydan Görülebilen İki Basketbol Sahası Büyüklüğünde Dev Bir Deniz Yaratığı Keşfedildi

Bilim dünyası nefes kesen bir keşfe şahit oldu. Bu keşif ne bir dinazor fosili ne de dev bir balina. Güney Pasifik’te bulunan Solomon Adaları’nda tam iki basketbol sahası büyüklüğünde mercan parçası keşfedildi. Keşif gezisi için çekim yapan National Geographic ekibinin bulduğu bu dev deniz yaratığı uzaydan dahi görülüyor. Üstelik bir mercan resifi birçok farklı mercanın kolonisinden oluşurken bulunan bu mercan tek parça.

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