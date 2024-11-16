Zaman Yolculuğuna Çıkabilseydin Hangi Tarihi Olayı Değiştirirdin?

Dünya’da yaşam bilim insanlarına göre yaklaşık 4.1 milyar yıl önce başladı. Bu da 4 milyarlık bir tarihe sahip olduğumuz anlamına geliyor. Tarih pek çok savaşa, keşfe, ölüme ve yaşama tanıklık etti. Geçmişin bugünü ve geleceği nasıl şekillendirdiğini gösteren tarih, içinde pek çok sosyal ve politik olayı barındırıyor. Peki değiştirmek istediğiniz bir tarih olayı var mı? Zaman yolculuğuna çıkabilseydiniz hangi tarihi olayı değiştirirdiniz?

Sizi düşüncelere daldırıp tarihi yolculuğa çıkaralım…

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