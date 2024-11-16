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Zaman Yolculuğuna Çıkabilseydin Hangi Tarihi Olayı Değiştirirdin?

Zaman Yolculuğuna Çıkabilseydin Hangi Tarihi Olayı Değiştirirdin?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 15:36

Dünya’da yaşam bilim insanlarına göre yaklaşık 4.1 milyar yıl önce başladı. Bu da 4 milyarlık bir tarihe sahip olduğumuz anlamına geliyor. Tarih pek çok savaşa, keşfe, ölüme ve yaşama tanıklık etti. Geçmişin bugünü ve geleceği nasıl şekillendirdiğini gösteren tarih, içinde pek çok sosyal ve politik olayı barındırıyor. Peki değiştirmek istediğiniz bir tarih olayı var mı? Zaman yolculuğuna çıkabilseydiniz hangi tarihi olayı değiştirirdiniz?

Sizi düşüncelere daldırıp tarihi yolculuğa çıkaralım… 

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Kültürel mirasımızı ve kimliğimizi oluşturan en önemli temel tarihtir. Savaşları, barışları, ölümü yaşamı, keşifleri içinde barındıran tarih bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendirmede en önemli görevi üstleniyor.

Kültürel mirasımızı ve kimliğimizi oluşturan en önemli temel tarihtir. Savaşları, barışları, ölümü yaşamı, keşifleri içinde barındıran tarih bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendirmede en önemli görevi üstleniyor.

Zaman yolculuğuna çıkmayı hiç hayal ettiniz mi? Peki diyelim zamanda yolculuk etme yeteneğiniz var… Geçmişe gidip hangi tarihi olayı değiştirmek isterdiniz?

Zaman yolculuğuna çıkmayı hiç hayal ettiniz mi? Peki diyelim zamanda yolculuk etme yeteneğiniz var… Geçmişe gidip hangi tarihi olayı değiştirmek isterdiniz?

Kullanıcıların bu soruya verdiği yanıtlara bakalım.👇🏻

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"ABD 1. Dünya Savaşı'na müdahil olmaya karar verdiğinde, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya'nın bununla tek başlarına başa çıkmasını sağlardım."

"ABD 1. Dünya Savaşı'na müdahil olmaya karar verdiğinde, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya'nın bununla tek başlarına başa çıkmasını sağlardım."

"Milyonlarca masum hayatı kurtarmak için Holokost'u önlerdim - sıradan insanlar, aileler, bebekler, doktorlar, parlak bilim insanları ve hiçbir zaman kimseye kötü bir şey yapmamış barışsever bireyler."

"Milyonlarca masum hayatı kurtarmak için Holokost'u önlerdim - sıradan insanlar, aileler, bebekler, doktorlar, parlak bilim insanları ve hiçbir zaman kimseye kötü bir şey yapmamış barışsever bireyler."

"Şahsen tüm insan yapımı dinleri ve onların yayılmasını yasaklardım/tamamen durdururdum."

"Şahsen tüm insan yapımı dinleri ve onların yayılmasını yasaklardım/tamamen durdururdum."

Tarihi bir olayı değiştirmek ister miydin?

Tarihi bir olayı değiştirmek ister miydin?

Cevabın "Evet" ise bu hangi olay olurdu? Cevaplarını yorumlara bekliyorum...

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