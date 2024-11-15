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Gittikleri Evde Görmeye Tahammül Edemediği Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar

Gittikleri Evde Görmeye Tahammül Edemediği Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2024 - 19:24

Ev düzeniyle ilgili kırmızı çizgileriniz neler veya bir eve gittiğinizde ilk neye dikkat edersiniz? Reddit kullanıcıları gittikleri evde görüp burunlarından solumalarına neden olan şeyleri paylaştı. Banyoda sabunu olmayan, mutfakta tek bir bezi olan evler... Hadi gelin insanların bir evde görmeye tahammül edemediği şeyler neymiş bir bakalım. Belki de kulağımıza küpe olur...

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Bir başkasının evine gittiğinizde ilk dikkat ettiğiniz şey nedir? "Temizlik" yanıtını kabul etmiyoruz. Çünkü "pis" olması sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa bence oturup bi' düşünmemiz gerekiyor...

Bir başkasının evine gittiğinizde ilk dikkat ettiğiniz şey nedir? "Temizlik" yanıtını kabul etmiyoruz. Çünkü "pis" olması sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa bence oturup bi' düşünmemiz gerekiyor...

Bir Reddit kullanıcısı diğer kullanıcılara başkasının evinde görmeye tahammül edemediği şeyleri sordu. Gelin gelen yanıtları inceleyelim! 

👇🏻

"Evinde hiç kitap olmayan insanlar."

"Evinde hiç kitap olmayan insanlar."

“Çok fazla insan kitap diyor. Bunu garip buluyorum. Sadece 5 kitabım var. Bana göre bir daha asla okumayacağım kitaplarla dolu bir raf istemiyorum. Sadece toz topluyorlar. Hayır. Başkasına verin ki tadını çıkarsın. Ben biriktirici değilim. Ve 1000 kitaba ihtiyacım yok.”

“El sabunu ve el havlusu yok. Beni deli ediyor ve herkesin evinde yemek yiyemeyeceğimi hatırlatıyor.”

“El sabunu ve el havlusu yok. Beni deli ediyor ve herkesin evinde yemek yiyemeyeceğimi hatırlatıyor.”

“Duvarda büyük siyasi bayraklar. Siyasi görüşlerinizin ne olduğu umurumda değil, eğer bu konuda o kadar takıntılıysanız ve bunları duyurmak için oturma odanıza büyük bir bayrak asma ihtiyacı hissediyorsanız, benden hayır.”

“Duvarda büyük siyasi bayraklar. Siyasi görüşlerinizin ne olduğu umurumda değil, eğer bu konuda o kadar takıntılıysanız ve bunları duyurmak için oturma odanıza büyük bir bayrak asma ihtiyacı hissediyorsanız, benden hayır.”

“Astroloji ile ilgili her şey.”

“Astroloji ile ilgili her şey.”
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“Yataklarında çarşaf yok ama üzerinde uyudukları belli.”

“Yataklarında çarşaf yok ama üzerinde uyudukları belli.”

“İnsanlardan uzakta veya dışarıda kilitli tutulan köpek.”

“İnsanlardan uzakta veya dışarıda kilitli tutulan köpek.”

“Kirli akvaryum. Kişisel zevkiniz için bir kutuya balık hapsedecekseniz, bozulmamış halde tutun.”

“Kirli akvaryum. Kişisel zevkiniz için bir kutuya balık hapsedecekseniz, bozulmamış halde tutun.”

“Sadece bir tane mutfak bezi vardı. Sadece o. Elleri silmek, tezgahı silmek, bulaşıkları silmek ve yemek pişirdikten sonra mikrodalgayı, ocağı silmek için kullanılırdı.”

“Sadece bir tane mutfak bezi vardı. Sadece o. Elleri silmek, tezgahı silmek, bulaşıkları silmek ve yemek pişirdikten sonra mikrodalgayı, ocağı silmek için kullanılırdı.”

“Hamam böcekleri. Kayınvalidemlerin evi hamamböcekleriyle dolu ve sanki önemli bir şey değilmiş gibi davranıyorlar.”

“Hamam böcekleri. Kayınvalidemlerin evi hamamböcekleriyle dolu ve sanki önemli bir şey değilmiş gibi davranıyorlar.”
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“Kedileri varsa kirli çöp kutuları, yani pis.”

“Kedileri varsa kirli çöp kutuları, yani pis.”

“Kedileri yoksa kirli çöp kutuları daha da endişe verici olurdu.”

“Mutfakta ‘MUTFAK’ yazan bir aksesuar.”

“Mutfakta ‘MUTFAK’ yazan bir aksesuar.”

“Bulaşıklık lavabodaydı ve üzerinde siyah küf vardı, kuruması için üzerine temiz bulaşıklar koydular, dehşete düştüm, ayrıca sadece bebek biberonlarına su koydular ve onları ıslatıp kullandılar. Biberonları asla yıkamadılar.”

“Bulaşıklık lavabodaydı ve üzerinde siyah küf vardı, kuruması için üzerine temiz bulaşıklar koydular, dehşete düştüm, ayrıca sadece bebek biberonlarına su koydular ve onları ıslatıp kullandılar. Biberonları asla yıkamadılar.”

Sizin bir evde görmeye tahammül edemediğiniz şeyler nedir? Yorumlara buyurun!🚀

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