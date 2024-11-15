Gittikleri Evde Görmeye Tahammül Edemediği Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar
Gittikleri Evde Görmeye Tahammül Edemediği Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar
Ev düzeniyle ilgili kırmızı çizgileriniz neler veya bir eve gittiğinizde ilk neye dikkat edersiniz? Reddit kullanıcıları gittikleri evde görüp burunlarından solumalarına neden olan şeyleri paylaştı. Banyoda sabunu olmayan, mutfakta tek bir bezi olan evler... Hadi gelin insanların bir evde görmeye tahammül edemediği şeyler neymiş bir bakalım. Belki de kulağımıza küpe olur...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir başkasının evine gittiğinizde ilk dikkat ettiğiniz şey nedir? "Temizlik" yanıtını kabul etmiyoruz. Çünkü "pis" olması sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa bence oturup bi' düşünmemiz gerekiyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Evinde hiç kitap olmayan insanlar."
“El sabunu ve el havlusu yok. Beni deli ediyor ve herkesin evinde yemek yiyemeyeceğimi hatırlatıyor.”
“Duvarda büyük siyasi bayraklar. Siyasi görüşlerinizin ne olduğu umurumda değil, eğer bu konuda o kadar takıntılıysanız ve bunları duyurmak için oturma odanıza büyük bir bayrak asma ihtiyacı hissediyorsanız, benden hayır.”
“Astroloji ile ilgili her şey.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yataklarında çarşaf yok ama üzerinde uyudukları belli.”
“İnsanlardan uzakta veya dışarıda kilitli tutulan köpek.”
“Kirli akvaryum. Kişisel zevkiniz için bir kutuya balık hapsedecekseniz, bozulmamış halde tutun.”
“Sadece bir tane mutfak bezi vardı. Sadece o. Elleri silmek, tezgahı silmek, bulaşıkları silmek ve yemek pişirdikten sonra mikrodalgayı, ocağı silmek için kullanılırdı.”
“Hamam böcekleri. Kayınvalidemlerin evi hamamböcekleriyle dolu ve sanki önemli bir şey değilmiş gibi davranıyorlar.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kedileri varsa kirli çöp kutuları, yani pis.”
“Mutfakta ‘MUTFAK’ yazan bir aksesuar.”
“Bulaşıklık lavabodaydı ve üzerinde siyah küf vardı, kuruması için üzerine temiz bulaşıklar koydular, dehşete düştüm, ayrıca sadece bebek biberonlarına su koydular ve onları ıslatıp kullandılar. Biberonları asla yıkamadılar.”
Sizin bir evde görmeye tahammül edemediğiniz şeyler nedir? Yorumlara buyurun!🚀
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın