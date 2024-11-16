Hâlâ 123456 Şifresini Kullananlar Var: İşte 2024’ün En Kötü Parolaları

Uzmanlar üzerine basa basa tahmin edilmesi zor şifrelerin kullanılmasını öneriyor. Özellikle bir şifrenin en az 8 karakterden oluşması, büyük küçük harf barındırması hackerların işini bir tık zorlaştıracağı söyleniyor. Ancak yıl 2024 ve hâlâ 123456 şifresini kullananlar var.

NordPass isimli şifre yönetim uygulaması 2024’ün en kötü parolalarını derledi. Bu şifreler hackerlar için adeta çocuk oyuncağı. İşte 2024 yılında dünyanın en kötü parolaları.

Kaynak