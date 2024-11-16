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Hâlâ 123456 Şifresini Kullananlar Var: İşte 2024’ün En Kötü Parolaları

Hâlâ 123456 Şifresini Kullananlar Var: İşte 2024’ün En Kötü Parolaları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 14:37

Uzmanlar üzerine basa basa tahmin edilmesi zor şifrelerin kullanılmasını öneriyor. Özellikle bir şifrenin en az 8 karakterden oluşması, büyük küçük harf barındırması hackerların işini bir tık zorlaştıracağı söyleniyor. Ancak yıl 2024 ve hâlâ 123456 şifresini kullananlar var.

NordPass isimli şifre yönetim uygulaması 2024’ün en kötü parolalarını derledi. Bu şifreler hackerlar için adeta çocuk oyuncağı. İşte 2024 yılında dünyanın en kötü parolaları. 

Kaynak

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Uzmanların adeta dilinde tüy bitti, "Kolay şifreler kullanmayın" diye. Ancak dolandırıcılık vakalarından ders almamış olanlar olacak ki hâlâ şifresini 123456 olarak kullanan var....

Uzmanların adeta dilinde tüy bitti, "Kolay şifreler kullanmayın" diye. Ancak dolandırıcılık vakalarından ders almamış olanlar olacak ki hâlâ şifresini 123456 olarak kullanan var....

Mashable'de yer alan habere göre NordPass, dünyadaki en yaygın şifrelerle ilgili bir çalışma yayımladı. Yapılan çalışmada 6 yıllık veriler karşılaştırıldı. 6 yıl boyunca insanların parola alışkanlıklarında hiçbir ilerleme kaydedilmediğine dair sitem edildi…

Mashable'de yer alan habere göre NordPass, dünyadaki en yaygın şifrelerle ilgili bir çalışma yayımladı. Yapılan çalışmada 6 yıllık veriler karşılaştırıldı. 6 yıl boyunca insanların parola alışkanlıklarında hiçbir ilerleme kaydedilmediğine dair sitem edildi…

Kaynak

44 ülkede kişilerden elde edilen bilgilere göre 2024’te dünyanın en kötü ve en çok kullanılan parolaları ortaya çıktı. İşte 2024’te en çok kullanılan 10 şifre şöyle👇🏻

44 ülkede kişilerden elde edilen bilgilere göre 2024’te dünyanın en kötü ve en çok kullanılan parolaları ortaya çıktı. İşte 2024’te en çok kullanılan 10 şifre şöyle👇🏻

1. 123456

2. 123456789

3. 12345678

4. password (şifre)

5. qwerty123

6. qwerty1

7. 111111

8. 12345

9. secret (gizli)

10. 123123

Uzmanlara göre bir şifrelerin çözülmesi -kırılması- yaklaşık bir saniye sürüyor. Verilere göre “123456” şifresi ‘en çok kullanılan şifre’ tahtını kimseye kaptırmadı. Tam beş yıldır şampiyonluk bu şifrede.

Uzmanlara göre bir şifrelerin çözülmesi -kırılması- yaklaşık bir saniye sürüyor. Verilere göre “123456” şifresi ‘en çok kullanılan şifre’ tahtını kimseye kaptırmadı. Tam beş yıldır şampiyonluk bu şifrede.

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