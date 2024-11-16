Antarktikalı Penguen En Sıcak Ülkede: İmparator Penguenin Avustralya’nın Kızgın Kumlarında Ne İşi Vardı?
Antarktikalı Penguen En Sıcak Ülkede: İmparator Penguenin Avustralya’nın Kızgın Kumlarında Ne İşi Vardı?
Penguengillerin en göz alıcısı en heybetlisi… İmparator penguen Avustralya’da görüldü! Antarktika’da yaşayan imparator penguen 2 bin mil yüzerek Avustralya plajlarına ulaştı. “Gus” isimli penguenin bu yolculuğu 50 metre olimpik havuzda 44 binden fazla kulaca eşdeğer sayıldı.
Peki imparator penguenin Avustralya’nın kızgın kumlarında ne işi vardı?
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Dünyanın en soğuk noktasında yaşayan penguenler aslında vahşi doğanın usta denizcileri olarak biliniyor.
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İmparator penguenler ise penguengiller familyasının en büyük türü. 1.30 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığına kadar ulaşan imparator pengueni, Antarktika’nın buzullarında yaşıyor.
Ancak Antarktika’nın imparatorları 2 bin milden uzakta Avustralya’da görüntülendi.
Reddit’te paylaşılan bir video alışık olmadığımız görüntüleri barındırıyor. Avustralya plajında iki çocuğun imparator penguenle karşılaştığı anlar ölümsüzleşti.
İmparator penguenin Avustralya’nın kızgın kumlarında ne işi vardı?
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“Gus” aşırı zayıf ve kemikleri belli olacak bir şekilde bulundu. Tanıdık sulara geri bırakılabilmesi için ise haftalarca rehabilitasyon görmesi gerekiyor.
İmparator penguen Avustralya plajlarında çocuklarla böyle görüntülendi👇🏻
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