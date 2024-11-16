Antarktikalı Penguen En Sıcak Ülkede: İmparator Penguenin Avustralya’nın Kızgın Kumlarında Ne İşi Vardı?

Araştırmacılar bu sorunun yanıtını arıyor. Penguenin tam olarak neden dünyanın en sıcak ülkesine geldiği bilinmiyor ancak; birkaç tahmin var.

Uzmanlar penguenin bir fırtına sonucu rotasından çıkmış olabileceğini düşünüyor. Yolunu kaybeden penguenin yön bulma duyularının etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.