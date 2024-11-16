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Antarktikalı Penguen En Sıcak Ülkede: İmparator Penguenin Avustralya’nın Kızgın Kumlarında Ne İşi Vardı?

Antarktikalı Penguen En Sıcak Ülkede: İmparator Penguenin Avustralya’nın Kızgın Kumlarında Ne İşi Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 13:46

Penguengillerin en göz alıcısı en heybetlisi… İmparator penguen Avustralya’da görüldü! Antarktika’da yaşayan imparator penguen 2 bin mil yüzerek Avustralya plajlarına ulaştı. “Gus” isimli penguenin bu yolculuğu 50 metre olimpik havuzda 44 binden fazla kulaca eşdeğer sayıldı. 

Peki imparator penguenin Avustralya’nın kızgın kumlarında ne işi vardı?

Kaynak: National Geographic

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Dünyanın en soğuk noktasında yaşayan penguenler aslında vahşi doğanın usta denizcileri olarak biliniyor.

Dünyanın en soğuk noktasında yaşayan penguenler aslında vahşi doğanın usta denizcileri olarak biliniyor.

İmparator penguenler ise penguengiller familyasının en büyük türü. 1.30 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığına kadar ulaşan imparator pengueni, Antarktika’nın buzullarında yaşıyor.

İmparator penguenler ise penguengiller familyasının en büyük türü. 1.30 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığına kadar ulaşan imparator pengueni, Antarktika’nın buzullarında yaşıyor.

Ancak Antarktika’nın imparatorları 2 bin milden uzakta Avustralya’da görüntülendi.

Ancak Antarktika’nın imparatorları 2 bin milden uzakta Avustralya’da görüntülendi.

National Geographic’te yer alan habere göre bu mesafe 50 metrelik olimpik havuzda 44 binden fazla kulaç atmaya eşdeğer. 

Kaynak

Reddit’te paylaşılan bir video alışık olmadığımız görüntüleri barındırıyor. Avustralya plajında iki çocuğun imparator penguenle karşılaştığı anlar ölümsüzleşti.

Reddit’te paylaşılan bir video alışık olmadığımız görüntüleri barındırıyor. Avustralya plajında iki çocuğun imparator penguenle karşılaştığı anlar ölümsüzleşti.

“Gus” lakaplı imparator penguen 1 Kasım 2024’te Avustralya plajlarında tur atarken görüntülendi. Ardından yaban hayatı uzmanları tarafından güvenli bir yere getirildi.

İmparator penguenin Avustralya’nın kızgın kumlarında ne işi vardı?

İmparator penguenin Avustralya’nın kızgın kumlarında ne işi vardı?

Araştırmacılar bu sorunun yanıtını arıyor. Penguenin tam olarak neden dünyanın en sıcak ülkesine geldiği bilinmiyor ancak; birkaç tahmin var. 

Uzmanlar penguenin bir fırtına sonucu rotasından çıkmış olabileceğini düşünüyor. Yolunu kaybeden penguenin yön bulma duyularının etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

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“Gus” aşırı zayıf ve kemikleri belli olacak bir şekilde bulundu. Tanıdık sulara geri bırakılabilmesi için ise haftalarca rehabilitasyon görmesi gerekiyor.

“Gus” aşırı zayıf ve kemikleri belli olacak bir şekilde bulundu. Tanıdık sulara geri bırakılabilmesi için ise haftalarca rehabilitasyon görmesi gerekiyor.

İmparator penguen Avustralya plajlarında çocuklarla böyle görüntülendi👇🏻

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