Yurt Dışı Alışverişlerinde Uygulanacak Kargo Ücret Kararına Yemeksepeti Eski CEO’sundan Sert Tepki

'Zaten sipariş verilen ürünün Türkiye’ye nakliyesi kendi başına neredeyse 30 euor tutar. Türkiye’ye nakliye + ürün maliyeti nasıl 30 euronun altında kalabilir? Bu kadar art niyetli, düşüncesiz ve vatandaşın aleyhine bir kanunu nasıl çıkartabilirsiniz? Daha yeni 150 euroluk limiti 30 euroya çekip vergisini iki katına çıkartmıştınız. '