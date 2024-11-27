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Yurt Dışı Alışverişlerinde Uygulanacak Kargo Ücret Kararına Yemeksepeti Eski CEO’sundan Sert Tepki

Yurt Dışı Alışverişlerinde Uygulanacak Kargo Ücret Kararına Yemeksepeti Eski CEO’sundan Sert Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 13:27

Resmi Gazete’de yurt dışından alınan eşyalara dair bir karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre yurt dışında getirilen eşyanın gümrük ücretine bir nakliye ücret eklenecek. Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek. 

Karara Yemeksepeti eski CEO’su Nevzat Aydın tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, “Hangi Türk şirketleri için özel kanun çıkartıyorsunuz?” diye sordu.

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Yurt dışından getirilen eşyalara eklenen gümrük ücreti vatandaşları ve işletmecilerin uzun süredir tepkisini çekiyordu.

Yurt dışından getirilen eşyalara eklenen gümrük ücreti vatandaşları ve işletmecilerin uzun süredir tepkisini çekiyordu.

Geçen aylarda yurt dışından ürün getirme limiti 30 euro olmuştu. Bu ücret üzerindeki alışverişler gümrüğe takılıyor, vatandaşın da gümrük vergisi ödemesi zorunluydu.

Şimdi gümrük ücretlerinin yanına bir de nakliye gideri de eklenecek.

Şimdi gümrük ücretlerinin yanına bir de nakliye gideri de eklenecek.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen eşya için Türkiye’deki giriş liman ve yerine kadar yapılan nakliye giderleri eşyanın kıymetine ilave edilir. Bakanlık bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın, söz konusu karara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın, söz konusu karara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
twitter.com

Aydın'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hangi Türk şirket(ler)i için özel kanun çıkartıyorsunuz?"

"Hangi Türk şirket(ler)i için özel kanun çıkartıyorsunuz?"

'Zaten sipariş verilen ürünün Türkiye’ye nakliyesi kendi başına neredeyse 30 euor tutar. Türkiye’ye nakliye + ürün maliyeti nasıl 30 euronun altında kalabilir? Bu kadar art niyetli, düşüncesiz ve vatandaşın aleyhine bir kanunu nasıl çıkartabilirsiniz? Daha yeni 150 euroluk limiti 30 euroya çekip vergisini iki katına çıkartmıştınız. '

Vatandaşlar da karara tepki gösterdi👇🏻

Vatandaşlar da karara tepki gösterdi👇🏻
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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