Yurt Dışı Alışverişlerinde Uygulanacak Kargo Ücret Kararına Yemeksepeti Eski CEO’sundan Sert Tepki
Yurt Dışı Alışverişlerinde Uygulanacak Kargo Ücret Kararına Yemeksepeti Eski CEO’sundan Sert Tepki
Resmi Gazete’de yurt dışından alınan eşyalara dair bir karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre yurt dışında getirilen eşyanın gümrük ücretine bir nakliye ücret eklenecek. Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Karara Yemeksepeti eski CEO’su Nevzat Aydın tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, “Hangi Türk şirketleri için özel kanun çıkartıyorsunuz?” diye sordu.
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Yurt dışından getirilen eşyalara eklenen gümrük ücreti vatandaşları ve işletmecilerin uzun süredir tepkisini çekiyordu.
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Şimdi gümrük ücretlerinin yanına bir de nakliye gideri de eklenecek.
Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın, söz konusu karara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
"Hangi Türk şirket(ler)i için özel kanun çıkartıyorsunuz?"
Vatandaşlar da karara tepki gösterdi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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