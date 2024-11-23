İstanbul'da Fırtına Koparken 22 Dereceyi Gören Bodrum Deplasmanına Giden Galatasaray'ın Şansı Gündem Oldu

İstanbul'da sıcaklık 4 dereceye düştü, kentte fırtınadan ve yağıştan göz gözü görmez oldu. Tam da bu noktada 'Galatasaray şansı' devreye girdi...

Günler sonra deplasmana çıkacak olan Galatasaray'ın sıcaklığın 22 dereceyi gördüğü güneşli Bodrum'da mücadele edecek olması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Galatasaraylı olmayanlar gökyüzüne olan isyanını ve sitemini X'te dile getirdi. Kimisi Galatasaray'ın bu şansını ilahi güce bağladı. İşte akşam saat 19.00'da gerçekleştirilecek maç öncesi yapılan o yorumlar.👇🏻