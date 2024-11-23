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İstanbul'da Fırtına Koparken 22 Dereceyi Gören Bodrum Deplasmanına Giden Galatasaray'ın Şansı Gündem Oldu

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İstanbul'da Fırtına Koparken 22 Dereceyi Gören Bodrum Deplasmanına Giden Galatasaray'ın Şansı Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 15:18

İstanbul'da sıcaklık 4 dereceye düştü, kentte fırtınadan ve yağıştan göz gözü görmez oldu. Tam da bu noktada 'Galatasaray şansı' devreye girdi...

Günler sonra deplasmana çıkacak olan Galatasaray'ın sıcaklığın 22 dereceyi gördüğü güneşli Bodrum'da mücadele edecek olması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Galatasaraylı olmayanlar gökyüzüne olan isyanını ve sitemini X'te dile getirdi. Kimisi Galatasaray'ın bu şansını ilahi güce bağladı. İşte akşam saat 19.00'da gerçekleştirilecek maç öncesi yapılan o yorumlar.👇🏻

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Trendyol Süper Lig’in 13. Haftasında Galatasaray-Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç Grey Beton Bodrum Stadı’nda gerçekleşecek. Lider Galatasaray’ın günler sonra deplasmanda olacağı bu maç gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. Haftasında Galatasaray-Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç Grey Beton Bodrum Stadı’nda gerçekleşecek. Lider Galatasaray’ın günler sonra deplasmanda olacağı bu maç gündem oldu.

Gündem olmasının nedeni ise İstanbul’da 4 derecelere kadar düşen fırtınalı ve yağışlı hava; Bodrum’da 22 dereceyi gören güneşli hava…

Gündem olmasının nedeni ise İstanbul’da 4 derecelere kadar düşen fırtınalı ve yağışlı hava; Bodrum’da 22 dereceyi gören güneşli hava…

Bu şans sarı kırmızılı taraftarın yüzünü güldürmüş olsa da Galatasaraylı olmayan taraftarlar aynı fikirde değil. Kimisi ilahi güçlerin Galatasaray’ın yanında olduğunu iddia etti kimisi “Reva mı bu” diye isyan etti.

Bu şans sarı kırmızılı taraftarın yüzünü güldürmüş olsa da Galatasaraylı olmayan taraftarlar aynı fikirde değil. Kimisi ilahi güçlerin Galatasaray’ın yanında olduğunu iddia etti kimisi “Reva mı bu” diye isyan etti.

İşte gökyüzüne sitem dolu, isyan dolu yorumlar👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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