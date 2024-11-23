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Meteorolojiden 38 Kente Sarı 6 İle Turuncu Kodlu Alarm! Rüzgarın Hızı Saatte 80 Kilometreyi Bulacak

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Meteorolojiden 38 Kente Sarı 6 İle Turuncu Kodlu Alarm! Rüzgarın Hızı Saatte 80 Kilometreyi Bulacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 09:30

Meteoroloji 23 Kasım 2024 Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu paylaştı. 38 ile sarı 6 ile turuncu kodlu alarm verildi. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulması bekleniyor. Ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve kar yağışının beklendiği meteoroloji haritalarına yansırken saat saat tahminler de yayımlandı. Ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun ayrıntılarına hep birlikte bakalım. İşte meteorolojinin 23 Kasım 2024 hava tahmin raporu.

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"Bugün hava nasıl olacak?" sorusu merak edilirken meteoroloji 38 kente sarı 6 ile turuncu kodlu alarm verdi.

"Bugün hava nasıl olacak?" sorusu merak edilirken meteoroloji 38 kente sarı 6 ile turuncu kodlu alarm verdi.

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte gün kuvvetli sağanak yağışla başladı. Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdiği illeri şöyle paylaştı:

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte gün kuvvetli sağanak yağışla başladı. Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdiği illeri şöyle paylaştı:

Turuncu Kod: Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu.

Sarı Kod: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bilecik, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Nevşehir, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Karaman, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Yalova, Düzce.

Bugün ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı var. Meteorolojinin 23 Kasım 2024 hava tahmin raporunda kuvvetli rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulacağı belirtildi.

Bugün ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı var. Meteorolojinin 23 Kasım 2024 hava tahmin raporunda kuvvetli rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulacağı belirtildi.

'Yağışlar Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.'

Hava sıcaklıkları 3-5 derece arası azalacak.

Hava sıcaklıkları 3-5 derece arası azalacak.

Hava sıcaklıkları batı kesimde 3 ila 5 derece arasında azalacak. Doğu kesimlerinde ise 2-4 derece artacak.

MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor.

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EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla kuzey kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz'de (Osmaniye ve Hatay hariç) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney ve doğusunda kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla orta Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Orta Karadenizde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU-GÜNEYDOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU-GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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