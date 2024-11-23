Meteorolojiden 38 Kente Sarı 6 İle Turuncu Kodlu Alarm! Rüzgarın Hızı Saatte 80 Kilometreyi Bulacak
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Meteorolojiden 38 Kente Sarı 6 İle Turuncu Kodlu Alarm! Rüzgarın Hızı Saatte 80 Kilometreyi Bulacak
Meteoroloji 23 Kasım 2024 Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu paylaştı. 38 ile sarı 6 ile turuncu kodlu alarm verildi. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulması bekleniyor. Ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve kar yağışının beklendiği meteoroloji haritalarına yansırken saat saat tahminler de yayımlandı. Ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı belirtildi.
'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun ayrıntılarına hep birlikte bakalım. İşte meteorolojinin 23 Kasım 2024 hava tahmin raporu.
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"Bugün hava nasıl olacak?" sorusu merak edilirken meteoroloji 38 kente sarı 6 ile turuncu kodlu alarm verdi.
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Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte gün kuvvetli sağanak yağışla başladı. Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdiği illeri şöyle paylaştı:
Bugün ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı var. Meteorolojinin 23 Kasım 2024 hava tahmin raporunda kuvvetli rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulacağı belirtildi.
Hava sıcaklıkları 3-5 derece arası azalacak.
MARMARA
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AKDENİZ
İÇ ANADOLU
BATI KARADENİZ
DOĞU ANADOLU-GÜNEYDOĞU ANADOLU
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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