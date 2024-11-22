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İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Saat Belli Oldu: Hava Bir Anda Soğuyacak!

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İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Saat Belli Oldu: Hava Bir Anda Soğuyacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 23:09

'İstanbul’a kar yağacak mı?' Kış mevsimi severlerin en merak ettiği soru. Hava sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde pek çok kentte yılın ilk kar karışık yağmuru bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 23 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Ancak öğle saatlerinden sonra ani bir soğuma gerçekleşecek ve 500 metre rakım üzeri yüksekliklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava Forum ise saat 11.45’ten itibaren mevsimin ilk kar tanelerinin görülebileceğini belirtti.

İşte “İstanbul’a kar yağacak mı?”,  “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorularının yanıtları.

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"İstanbul'a kar yağacak mı?" "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" soruları en çok merak edilenlerin başında geliyor. Bahar ve yazı sevenler için kötü, kar severler için ise son derece mutlu edici bir haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Hava Forum'dan geldi.

"İstanbul'a kar yağacak mı?" "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" soruları en çok merak edilenlerin başında geliyor. Bahar ve yazı sevenler için kötü, kar severler için ise son derece mutlu edici bir haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Hava Forum'dan geldi.

Yarın (23 Kasım Cumartesi), başta İstanbul olmak üzere Marmara'daki pek çok kentte sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yarın (23 Kasım Cumartesi), başta İstanbul olmak üzere Marmara'daki pek çok kentte sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında, kuvvetli sağanak yağışın sabah saat 06.00 itibarıyla başlayacağı belirtildi.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile zamanla Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinde hava aniden soğuyacak, yüksek kesimlerde kar etkili olacak.

Öğle saatlerinde hava aniden soğuyacak, yüksek kesimlerde kar etkili olacak.

Meteorolojinin uyarısına göre Marmara Bölgesi’nin doğusunda 500 metre rakım üzeri yüksekliklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacağı ifade edildi. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

'Yağışların öğle saatlerinden sonra ani soğumayla birlikte bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Genel olarak akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Sakarya’da Pazar günü de etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.'

Hava Forum X hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da kar yağışının beklendiği saate yer verildi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise seyahat edeceklere bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise seyahat edeceklere bir uyarıda bulundu.
twitter.com

'Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul-Ankara karayolunda Düzce ve Bolu civarında kar yağışı ve buzlanmadan ulaşım aksayabilir. Seyahat edeceklere duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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