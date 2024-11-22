İstanbul’da Kar Yağışının Başlayacağı Saat Belli Oldu: Hava Bir Anda Soğuyacak!

'İstanbul’a kar yağacak mı?' Kış mevsimi severlerin en merak ettiği soru. Hava sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde pek çok kentte yılın ilk kar karışık yağmuru bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 23 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ancak öğle saatlerinden sonra ani bir soğuma gerçekleşecek ve 500 metre rakım üzeri yüksekliklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava Forum ise saat 11.45’ten itibaren mevsimin ilk kar tanelerinin görülebileceğini belirtti.

İşte “İstanbul’a kar yağacak mı?”, “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorularının yanıtları.