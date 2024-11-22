AKOM’dan İstanbul’a Fırtına, Valilik’ten de Ankara’ya Kar Uyarısı Geldi
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AKOM’dan İstanbul’a Fırtına, Valilik’ten de Ankara’ya Kar Uyarısı Geldi
Soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkili olmaya başladı. AKOM'dan İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Açıklamada megakentte bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişleri görüleceği kaydedildi.
Bir uyarı da Ankara Valiliği’nden Başkent için geldi. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Ankara İl Genelinde Soğuk Hava İle Birlikte Kar Yağışı Bekleniyor” denildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.
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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.
Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.
Ankara Valiliği’nden de Başkent halkına kar uyarısı yapıldı.
Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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