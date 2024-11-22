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AKOM’dan İstanbul’a Fırtına, Valilik’ten de Ankara’ya Kar Uyarısı Geldi

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AKOM’dan İstanbul’a Fırtına, Valilik’ten de Ankara’ya Kar Uyarısı Geldi

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.11.2024 - 15:00 Son Güncelleme: 22.11.2024 - 15:02

Soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkili olmaya başladı. AKOM'dan  İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Açıklamada megakentte bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişleri görüleceği kaydedildi. 

Bir uyarı da Ankara Valiliği’nden Başkent için geldi. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Ankara İl Genelinde Soğuk Hava İle Birlikte Kar Yağışı Bekleniyor” denildi. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklığında da 10-14 derece birden ani düşüşler olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği’nden de Başkent halkına kar uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği’nden de Başkent halkına kar uyarısı yapıldı.

Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;

Ankara İl Genelinde Soğuk Hava İle Birlikte Kar Yağışı Bekleniyor

Kuvvetli yağış, fırtına, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği riskler ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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