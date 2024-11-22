AKOM’dan İstanbul’a Fırtına, Valilik’ten de Ankara’ya Kar Uyarısı Geldi

Soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkili olmaya başladı. AKOM'dan İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Açıklamada megakentte bu akşamdan itibaren fırtına, yarından itibaren de sağanak geçişleri görüleceği kaydedildi.

Bir uyarı da Ankara Valiliği’nden Başkent için geldi. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Ankara İl Genelinde Soğuk Hava İle Birlikte Kar Yağışı Bekleniyor” denildi.