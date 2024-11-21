İstanbul’a Yağacak İlk Karın Tarihi Belli Oldu: İstanbul Valiliği’nden Kar Uyarısı Geldi
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İstanbul’a Yağacak İlk Karın Tarihi Belli Oldu: İstanbul Valiliği’nden Kar Uyarısı Geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin hava durumu önemli bir değişikliğe uğrayacak. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada; kentin yüksek kesimlerinde cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı. İşte İstanbul Valiliği’nden kar yağışı hakkında yapılan uyarısı açıklaması.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak, Türkiye genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde de yer yer 18 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji’nin açıklamasından sonra bir açıklamada İstanbul Valiliği’nden geldi.
Valilik’ten yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor” denildi.
İşte İstanbul Valiliği’nin açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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