Donmaya Hazır mısınız? Türkiye Genelinde Hava Sıcaklığında 18 Dereceye Kadar Düşüş Yaşanacak
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Donmaya Hazır mısınız? Türkiye Genelinde Hava Sıcaklığında 18 Dereceye Kadar Düşüş Yaşanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin hava durumu önemli bir değişikliğe uğrayacak. Cumartesi günü batı bölgelerinden itibaren başlamak üzere, ülke genelinde hava sıcaklıklarında 10 ila 15 derece arasında bir düşüş yaşanacak. Bu durum, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesine neden olacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bu düşüş daha belirgin olacak ve yer yer 18 dereceye kadar azalışlar gözlemlenecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak, Türkiye genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde de yer yer 18 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
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Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Türkiye’nin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek çarşamba günü Türkiye’yi terk edeceği öngörülüyor.
MGM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları değerleri ise şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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... onsekiz dereceye kadar... değil... ... onsekiz derece düşecek.... 🤪
Enflasyon düşmezse hazır değiliz ağbi…
soğuk diri tutar bur şey olamaz 🙂