Donmaya Hazır mısınız? Türkiye Genelinde Hava Sıcaklığında 18 Dereceye Kadar Düşüş Yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin hava durumu önemli bir değişikliğe uğrayacak. Cumartesi günü batı bölgelerinden itibaren başlamak üzere, ülke genelinde hava sıcaklıklarında 10 ila 15 derece arasında bir düşüş yaşanacak. Bu durum, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesine neden olacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bu düşüş daha belirgin olacak ve yer yer 18 dereceye kadar azalışlar gözlemlenecek.