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Yağışlı Hava İstanbul Trafiğini Kilitledi: Trafik Yoğunluğu Yüzde 90 Oldu

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Yağışlı Hava İstanbul Trafiğini Kilitledi: Trafik Yoğunluğu Yüzde 90 Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.11.2024 - 17:57

İstanbul'da iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 17.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

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İstanbul genelinde iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul genelinde iş çıkış saatinde havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa yakasında D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii ve Yenibosna mevkiinde trafik durma noktasına geldi.

Avrupa yakasında D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii ve Yenibosna mevkiinde trafik durma noktasına geldi.

Saat 17.30 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

Saat 17.30 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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