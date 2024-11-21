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Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası İstifa Çağrısı Yapılmıştı: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan Açıklama!

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Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası İstifa Çağrısı Yapılmıştı: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan Açıklama!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
21.11.2024 - 16:42 Son Güncelleme: 21.11.2024 - 16:57

Yenidoğan Çetesi olayı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri. Muhalefet ise sık sık Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun skandal için istifaya çağırıyor. Bakan Memişoğlu ise istifa çağrılarına bugün yanıt verdi. Memişoğlu, 'Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?' ifadelerini kullandı. 

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Sağlık Bakanlığı bütçesinin komisyon görüşmelerinde gündem Yenidoğan Çetesi olmuştu. Muhalefet partisi milletvekilleri, sık sık dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu için istifa çağrısı yapmıştı.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin komisyon görüşmelerinde gündem Yenidoğan Çetesi olmuştu. Muhalefet partisi milletvekilleri, sık sık dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu için istifa çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçen haftaki grup toplantısında Memişoğlu'nu istifaya çağırmış ve "O istifa edilecek, o hesap verilecek; o güne kadar bunların yüzüne bakılmayacak" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçen haftaki grup toplantısında Memişoğlu'nu istifaya çağırmış ve "O istifa edilecek, o hesap verilecek; o güne kadar bunların yüzüne bakılmayacak" demişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise istifa çağrılarına bugün yanıt verdi. Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise istifa çağrılarına bugün yanıt verdi. Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.

Kemal Memişoğlu'nun istifa açıklaması 👇🏻

Yenidoğan Çetesi olayı nedir? 👇🏻

Yenidoğan Çetesi olayı nedir? 👇🏻

Yenidoğan Çetesi olayı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri olarak görülüyor. 

Yenidoğan Çetesi, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden bir suç örgütü.

Bu çete, bebeklerin sağlık durumlarını kötüleştirerek ve gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırarak SGK'dan yüksek ödemeler aldı.

Olay, 2023 yılında bir savcının ihbarı üzerine başlatılan soruşturma ile ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük infial yarattı. 

Soruşturma sonucunda 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında dava açıldı. Yargılamalar ise halen devam ediyor.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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