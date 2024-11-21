Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası İstifa Çağrısı Yapılmıştı: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan Açıklama!

Yenidoğan Çetesi olayı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri olarak görülüyor.

Yenidoğan Çetesi, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden bir suç örgütü.

Bu çete, bebeklerin sağlık durumlarını kötüleştirerek ve gereksiz yere yoğun bakım ünitelerine yatırarak SGK'dan yüksek ödemeler aldı.

Olay, 2023 yılında bir savcının ihbarı üzerine başlatılan soruşturma ile ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük infial yarattı.

Soruşturma sonucunda 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında dava açıldı. Yargılamalar ise halen devam ediyor.