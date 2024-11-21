'Tuzak' Savunmasına Karşı Çıkıldı: Savcılık'tan Mehmet Ali Erbil'e Sert Suçlamalar!

Yasadışı bahis reklamı ve teşvik iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Erbil savunmasında, Malta'da bir otel açılışına davet edildiğini ve bazı şeylerin farkında olmadığını, maddi kazanç sağlamadığını söylemişti. İddianamede ise Erbil’in önceden tanımayıp aralarında dostluk bulunmayan kişilerden gelen her davete katılmayacağı belirtildi. Ünlü şovmenin, Malta'ya gidip ağırlandığı dikkate alındığında bunun dahi menfaat kapsamında kaldığı aktarıldı.

Kaynak: Sabah