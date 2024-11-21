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'Tuzak' Savunmasına Karşı Çıkıldı: Savcılık'tan Mehmet Ali Erbil'e Sert Suçlamalar!

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'Tuzak' Savunmasına Karşı Çıkıldı: Savcılık'tan Mehmet Ali Erbil'e Sert Suçlamalar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
21.11.2024 - 11:06

Yasadışı bahis reklamı ve teşvik iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Erbil savunmasında, Malta'da bir otel açılışına davet edildiğini ve bazı şeylerin farkında olmadığını, maddi kazanç sağlamadığını söylemişti. İddianamede ise Erbil’in önceden tanımayıp aralarında dostluk bulunmayan kişilerden gelen her davete katılmayacağı belirtildi. Ünlü şovmenin, Malta'ya gidip ağırlandığı dikkate alındığında bunun dahi menfaat kapsamında kaldığı aktarıldı.

Kaynak: Sabah

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Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 'kişileri yasa dışı bahis ve şans oyunlarına teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 'kişileri yasa dışı bahis ve şans oyunlarına teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Savcı iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına ‘suçtan zarar gören’, Mehmet Ali Erbil ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer verdi.

Kaynak

İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilmemiş yasa dışı bahis siteleri üzerinden teşvik edici videolarda yer aldığı belirtildi. Erbil, savcılık ifadesinde ise Malta'da bir otel açılışına davet edildiğini ve bahis reklamı içeren videolardan bir maddi kazanç sağlamadığını ve olayın da çok farkında olmadığını söylemişti. Erbil, "Biz bu muhabbeti gır gır ortamında gerçekleştirmiştik ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilmemiş yasa dışı bahis siteleri üzerinden teşvik edici videolarda yer aldığı belirtildi. Erbil, savcılık ifadesinde ise Malta'da bir otel açılışına davet edildiğini ve bahis reklamı içeren videolardan bir maddi kazanç sağlamadığını ve olayın da çok farkında olmadığını söylemişti. Erbil, "Biz bu muhabbeti gır gır ortamında gerçekleştirmiştik ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede, kamuoyunca tanınan birisi olarak Erbil'in, videolarda kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği vurgulandı. Bu durumun gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

İddianamede, kamuoyunca tanınan birisi olarak Erbil'in, videolarda kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği vurgulandı. Bu durumun gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

İddianamede, Erbil'in Malta'ya gidip ağırlandığı, ortada herhangi bir tehdit ya da zorlamanın olmadığı, buna rağmen ülkeye döndükten sonra durumu yetkililere bildirmediği kaydedildi.

İddianamede, Erbil'in Malta'ya gidip ağırlandığı, ortada herhangi bir tehdit ya da zorlamanın olmadığı, buna rağmen ülkeye döndükten sonra durumu yetkililere bildirmediği kaydedildi.

Henüz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmeyen iddianame, mahkemenin incelemesi için bekliyor.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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