Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık’ta Başlayacak: Kurala Uymayanlara 4 Bin TL Ceza Var
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Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık’ta Başlayacak: Kurala Uymayanlara 4 Bin TL Ceza Var
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek uygulama 4 aylık bir süre geçerli olacak. Kış lastikleri özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artıyor. Bu nedenle hayati öneme sahip kış lastiklerinin kullanılması zorunlu tutuluyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 TL ceza uygulanacağını açıkladı.
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Araç sahipleri, dikkat! Kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak.
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"Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak."
"Sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir."
Kış lastiği denetimi nasıl yapılıyor, nelere dikkat ediliyor?
Kurallara uymayan sürücüleri ise 4 bin 69 lira ceza bekliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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