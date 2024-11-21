Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık’ta Başlayacak: Kurala Uymayanlara 4 Bin TL Ceza Var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği uygulamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu uygulama olacağını belirten Uraloğlu, 'Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım.' dedi.