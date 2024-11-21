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Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık’ta Başlayacak: Kurala Uymayanlara 4 Bin TL Ceza Var

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Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık’ta Başlayacak: Kurala Uymayanlara 4 Bin TL Ceza Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2024 - 15:36

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek uygulama 4 aylık bir süre geçerli olacak. Kış lastikleri özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artıyor. Bu nedenle hayati öneme sahip kış lastiklerinin kullanılması zorunlu tutuluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 TL ceza uygulanacağını açıkladı.

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Araç sahipleri, dikkat! Kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak.

Araç sahipleri, dikkat! Kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinden itibaren başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak.

Dört aylık dönemde geçerli olacak kış lastiği uygulaması, kar ve buzlanmalara karşı yol tutuşunu artırırken kazaların önlenmesinde hayati öneme sahip.

"Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak."

"Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği uygulamasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu uygulama olacağını belirten Uraloğlu, 'Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım.' dedi.

"Sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir."

"Sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir."

İl sınırları içerisindeki uygulamanın valilikler tarafından belirlendiğini dile getiren Uraloğlu, 'Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor.' diye konuştu.

Kış lastiği denetimi nasıl yapılıyor, nelere dikkat ediliyor?

Kış lastiği denetimi nasıl yapılıyor, nelere dikkat ediliyor?

  • Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden az olmamalı. Kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiğinde 1.6 milimetreden az olan diş derinliği kabul edilmiyor. 

  • Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor. Kış lastiklerinin yanaklarında 'M+S' işareti veya 'M+S' işareti ile birlikte 'kar tanesi' işareti veya sadece 'kar tanesi' işareti bulunması gerekiyor.

Kurallara uymayan sürücüleri ise 4 bin 69 lira ceza bekliyor.

Kurallara uymayan sürücüleri ise 4 bin 69 lira ceza bekliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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