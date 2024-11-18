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Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? 15 Liraya Yenilemeyenler 12 Bin TL Ödeyecek! Ehliyet Yenileme Son Tarih

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? 15 Liraya Yenilemeyenler 12 Bin TL Ödeyecek! Ehliyet Yenileme Son Tarih

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 17:57

Eski tip ehliyetlerin yenilenme tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürenin uzatıldığını açıkladı. 15 liraya eski tip ehliyetler yenilenebiliyor. Ancak son tarihten sonra yenilemeyenleri büyük ceza bekliyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme nereden yapılır? Ehliyet yenilenmezse cezası ne kadar?

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1 Ocak 2016’dan önce verilen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024’tü. Ancak randevuların yüzde 100 dolmasıyla yoğun talebin ardından İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.

1 Ocak 2016’dan önce verilen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024’tü. Ancak randevuların yüzde 100 dolmasıyla yoğun talebin ardından İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme nereden yapılır? Ehliyet yenilenmezse cezası ne kadar?

Ehliyet Yenileme Son Tarih Ne Zaman?

Ehliyet Yenileme Son Tarih Ne Zaman?

31 Aralık 2024 olarak açıklanan ehliyet yenileme son tarihi 31 Temmuz 2025’e ertelendi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada 'Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.' denildi. 

Eski tip ehliyete sahip tam 5 milyon 413 bin 148 kişi mevcut.

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler, eski tip ehliyetleriyle Nüfus Müdürlükleri’ne başvuruda bulunmak zorunda. 

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin yanında bulundurması gereken belgeler şöyle:

  • 15 liralık başvuru ücretinin ödendiğini gösteren makbuz. (Makbuz elinizde olmak zorunda değil, sistemde ödemeyi yaptığınız gözüküyor.) Sağlık raporu.

  • Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf. 

  • Alo 199, e-Devlet veya bu linki tıklayarak randevu ekranına ulaşabilirsiniz.

Ehliyet Yenileme Kaç TL?

Ehliyet Yenileme Kaç TL?

Eski tip ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler 31 Temmuz 2025 tarihine kadar 15 lira ile yenileme yapabilirler. 

Ancak bu tarihten sonra yeni yılla birlikte zam gelen ehliyet ücretleri cep yakacak. Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 44.93 olmasıyla birlikte 2025’te ehliyet harcı, kayıt bedeli ve vakıf payına da bu oranda zam gelecek.

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar?

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar?

İçişleri Bakanlığı, 2025 yılından itibaren eski ehliyetlerle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanacağını açıklamıştı.

Diğer cezalar ise şöyle:

  • A1, A2, F Sınıfı Ehliyet: 1.883,18 TL

  • B Sınıfı Ehliyet: 5.678,61 TL

  • B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Sınıfı Ehliyet: 9.475,63 TL

  • Ehliyetsiz araç kullanmak: 18.679,24 TL

  • Ehliyetine el konulan birinin araç kullanması: 18.679,24 TL

  • Ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması: 18.679,24 TL

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