Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? 15 Liraya Yenilemeyenler 12 Bin TL Ödeyecek! Ehliyet Yenileme Son Tarih

Eski tip ehliyetlerin yenilenme tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürenin uzatıldığını açıkladı. 15 liraya eski tip ehliyetler yenilenebiliyor. Ancak son tarihten sonra yenilemeyenleri büyük ceza bekliyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme nereden yapılır? Ehliyet yenilenmezse cezası ne kadar?