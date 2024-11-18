Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? 15 Liraya Yenilemeyenler 12 Bin TL Ödeyecek! Ehliyet Yenileme Son Tarih
Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır? 15 Liraya Yenilemeyenler 12 Bin TL Ödeyecek! Ehliyet Yenileme Son Tarih
Eski tip ehliyetlerin yenilenme tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürenin uzatıldığını açıkladı. 15 liraya eski tip ehliyetler yenilenebiliyor. Ancak son tarihten sonra yenilemeyenleri büyük ceza bekliyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? Ehliyet yenileme nereden yapılır? Ehliyet yenilenmezse cezası ne kadar?
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1 Ocak 2016’dan önce verilen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024’tü. Ancak randevuların yüzde 100 dolmasıyla yoğun talebin ardından İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.
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Ehliyet Yenileme Son Tarih Ne Zaman?
Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?
Ehliyet Yenileme Kaç TL?
Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar?
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