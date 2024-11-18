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31 Aralık Son Tarihti, Ehliyet Yenilemede Süre Bir Kez Daha Uzatıldı

31 Aralık Son Tarihti, Ehliyet Yenilemede Süre Bir Kez Daha Uzatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.11.2024 - 11:24

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde sona yaklaşmıştık. Daha önce açıklanan tarih 31 Aralık 2024'ün son yenileme tarihi olduğuydu. Yenilemeyen vatandaşları büyük cezalar beklerken, randevu sisteminde de büyük sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Öyle ki randevu sistemi son haftalarda çökmeye bile başlamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bugün sürücüleri rahatlatan önemli bir açıklama geldi.

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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için daha önce açıklanan tarih 31 Aralık 2024'tü.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için daha önce açıklanan tarih 31 Aralık 2024'tü.

31 Aralık'a kadar 15 TL olan yenileme ücretinin yılbaşından sonra 5 bin TL olacağı söylenmişti. Bunun üzerine vatandaşlar randevu sistemini adeta kilitlemişti.

31 Aralık'a kadar 15 TL olan yenileme ücretinin yılbaşından sonra 5 bin TL olacağı söylenmişti. Bunun üzerine vatandaşlar randevu sistemini adeta kilitlemişti.

Vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığı süreçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan rahatlatan açıklama geldi. Ehliyet yenileme süresi bir kez daha uzatıldı.

Vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığı süreçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan rahatlatan açıklama geldi. Ehliyet yenileme süresi bir kez daha uzatıldı.

Ali Yerlikaya, "Mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı." dedi.

Ali Yerlikaya, "Mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı." dedi.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasını tamamı:

Ali Yerlikaya'nın açıklamasını tamamı:

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