31 Aralık Son Tarihti, Ehliyet Yenilemede Süre Bir Kez Daha Uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde sona yaklaşmıştık. Daha önce açıklanan tarih 31 Aralık 2024'ün son yenileme tarihi olduğuydu. Yenilemeyen vatandaşları büyük cezalar beklerken, randevu sisteminde de büyük sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Öyle ki randevu sistemi son haftalarda çökmeye bile başlamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bugün sürücüleri rahatlatan önemli bir açıklama geldi.