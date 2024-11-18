İstanbul-Mersin Uçağında Faciadan Dönüldü: Defalarca Düşme Tehlikesi Geçiren Uçak Kayseri'ye Acil İniş Yaptı
İstanbul-Mersin Uçağında Faciadan Dönüldü: Defalarca Düşme Tehlikesi Geçiren Uçak Kayseri'ye Acil İniş Yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan dün (17 Kasım 2024) saat 16.00’da kalkış yapan İstanbul-Mersin uçağında faciadan dönüldü. Hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan uçak 3 saat havada kaldı, defalarca düşme tehlikesi yaşadı.
Yaşananlar nedeniyle pek çok yolcu rahatsızlandı. Uçak Kayseri’ye zorunlu iniş yaptı. Gazeteci Ali Türkaslan’ın haberine göre destek bekleyen yolculara havayolu şirketinin “Kendi imkanlarınızla gidin” dediği ileri sürüldü.
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İstanbul-Mersin seferini yapan yolcu uçağında yürekler ağza geldi. Dün (17 Kasım 2024 Pazar) saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışını gerçekleştiren uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle faciadan döndü.
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Gazeteci Ali Türkaslan’ın özel haberine göre uçak defalarca düşme tehlikesi yaşadı. Havada 3 saat kalan İstanbul-Mersin uçağı Kayseriye acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Türkaslan’ın aktardıklarına göre uçakta bulunan pek çok yolcu rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcular için aprona ambulans getirildi. Yolculara Kayseri’de sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yandan iddialara göre yetkililerden destek bekleyen yolculara havayolu şirketi tarafından “Kendi imkanlarınızla gidin” denildi.
Havada yaşanan panik yolcu kamerası tarafından böyle kaydedildi👇🏻
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