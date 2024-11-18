İstanbul-Mersin Uçağında Faciadan Dönüldü: Defalarca Düşme Tehlikesi Geçiren Uçak Kayseri'ye Acil İniş Yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan dün (17 Kasım 2024) saat 16.00’da kalkış yapan İstanbul-Mersin uçağında faciadan dönüldü. Hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan uçak 3 saat havada kaldı, defalarca düşme tehlikesi yaşadı.

Yaşananlar nedeniyle pek çok yolcu rahatsızlandı. Uçak Kayseri’ye zorunlu iniş yaptı. Gazeteci Ali Türkaslan’ın haberine göre destek bekleyen yolculara havayolu şirketinin “Kendi imkanlarınızla gidin” dediği ileri sürüldü.