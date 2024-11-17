Çağlayan Y.'yi Silahla Yaralamıştı: TikTok Fenomeni Cansum Ş. Tutuklandı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri biten şüpheli C.Ş, sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmış, şüpheliler M.H. ve Ç.Y. hakkında ise 'konutunu terk etmemek' ve 'yurtdışı çıkış yasağı' adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir.'