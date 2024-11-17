Çağlayan Y.'yi Silahla Yaralamıştı: TikTok Fenomeni Cansum Ş. Tutuklandı!
Çağlayan Y.'yi Silahla Yaralamıştı: TikTok Fenomeni Cansum Ş. Tutuklandı!
Dün gece saatlerinde Ankara, Sincan'da meydana gelen olayda TikTok fenomeni Çağlayan Y. ile bir başka TikTok fenomeni Cansum Ş. arasında ‘erkek muhabbeti’ sebebiyle çıkan kavgada Cansum Ş., Çağlayan Y.'yi yaralamıştı. Cansum Ş., Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla yaraladıktan sonra M.H.'nin kullandığı araçla olay yerinden ayrılmıştı. TikTok fenomenleri Çağlayan Y. ile Cansum Ş. ve M.H. soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Çağlayan Y.'ye ev hapsi verilen soruşturmada, Cansum Ş. tutuklandı.
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TikTok üzerinden sık sık tartışan fenomenler Çağlayan Y. ve Cansum Ş. arasındaki tartışma, dün akşam saatlerinde beklenmedik bir yere varmıştı.
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İkili arasındaki tartışma büyümüş ve canlı yayında Cansum Ş. Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından vurduktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçmıştı.
Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Cansum Ş. ve M.H'nin başsavcılığın talimatıyla 16 Kasım'da, şüpheli Çağlayan Y'nin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından bugün gözaltına alındığı ifade edilmişti.
Soruşturma kapsamında 80 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Cansum Ş. tutuklanırken, Çağlayan Y. ile M.H.'nin ev hapsine karar verildi.
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