Biden, Ukrayna'ya ABD Yapımı Füzeleri Rusya'da Kullanmaya İzin Verdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tansiyon düşürmeden devam ediyor. ABD ve NATO'nun destek verdiği Ukrayna'ya Biden'dan bir izin daha geldi. Trump'ın seçimi kazanmasıyla Biden dönemi sona eriyor. Biden da 'giderayak' Zelenski'ye Rusya karşısında önemli bir destek verdi. Biden'ın destek kararı ise ABD politikalarında yeni bir döneme işaret ediyor.