Biden, Ukrayna'ya ABD Yapımı Füzeleri Rusya'da Kullanmaya İzin Verdi
Biden, Ukrayna'ya ABD Yapımı Füzeleri Rusya'da Kullanmaya İzin Verdi
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tansiyon düşürmeden devam ediyor. ABD ve NATO'nun destek verdiği Ukrayna'ya Biden'dan bir izin daha geldi. Trump'ın seçimi kazanmasıyla Biden dönemi sona eriyor. Biden da 'giderayak' Zelenski'ye Rusya karşısında önemli bir destek verdi. Biden'ın destek kararı ise ABD politikalarında yeni bir döneme işaret ediyor.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın ABD yapımı Ordu Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rus topraklarında kullanmasına izin verdiğini açıkladı.
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New York Times'ın Pazar günü yayınlanan haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS füzelerini Rus topraklarında kullanmasına izin verme kararı, Kuzey Koreli askerlerin Rusya tarafından Ukrayna’daki savaşta kullanıldığı iddiaları nedeniyle alındı.
iden’ın bu kararı, Ocak ayında göreve başlaması beklenen Trump yönetiminin Ukrayna’ya yapılan ABD yardımlarını azaltacağı yönündeki iddialara karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Buna rağmen, Trump her ne kadar ABD’nin dış çatışmalara müdahil olma konusunda temkinli bir tutum sergilediğini savunsa da, yıllar boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler sürdürdü. Hatta Trump, Putin’i Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle "oldukça akıllı" olarak nitelendirerek tartışmalara yol açmıştı.
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