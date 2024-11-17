Pakistan Yasamakla VPN'in Önüne Geçemedi VPN'i Haram İlan Etti

Baskı ve sansürün yüksek olduğu ülkelerde halkın çözümü genelde VPN'ler oluyor. Kullanıcıların kendi oluşturdukları ağ ya da hazır olarak aldıkları paketlerle sansür aşılmaya çalışılıyor. Pakistan'da da benzer bir gündem var. Hükümetin gündeme aldığı 'güvenlik duvarlı' yeni internet sistemine halk VPN kullanarak cevap verdi. VPN yasağını da gündemine alan Pakistan çözümü 'dinde' buldu.

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