Pakistan Yasamakla VPN'in Önüne Geçemedi VPN'i Haram İlan Etti
Pakistan Yasamakla VPN'in Önüne Geçemedi VPN'i Haram İlan Etti
Baskı ve sansürün yüksek olduğu ülkelerde halkın çözümü genelde VPN'ler oluyor. Kullanıcıların kendi oluşturdukları ağ ya da hazır olarak aldıkları paketlerle sansür aşılmaya çalışılıyor. Pakistan'da da benzer bir gündem var. Hükümetin gündeme aldığı 'güvenlik duvarlı' yeni internet sistemine halk VPN kullanarak cevap verdi. VPN yasağını da gündemine alan Pakistan çözümü 'dinde' buldu.
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Hükümet güvenliği öne sürerek birçok popüler internet sitesinin yasak olduğu Pakistan'da ilginç bir karara imza atmayı başardı.
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Hükümete bağlı olarak çalışan İslami İdeoloji Konseyi, internet yasaklarını aşmak için kullanılan VPN (Özel Sanal Ağ) uygulamalarına karşı fetva yayınladı.
Hükümete bağlı bir din kurumu, internet kısıtlamalarını aşmak için kullanılan VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarının "İslami hukuka" uygun olmadığını ifade ederek haram ilan etti.
Voice of America'da yer alan habere göre hükümet VPN'in "ahlaksız müstehcen sitelere veya dezenformasyon yoluyla anarşi yayan web siteleri" de dahil olmak üzere İslami ilkelere göre yasaklanmış veya yasalarca yasaklanmış içeriklere erişmek için kullanıldığını iddia ediyor.
Fetvada, internet ve diğer teknolojilerin "ahlak dışı veya yasadışı faaliyetlere" erişim amacıyla kullanılmasının İslami hukuka göre yasak olduğu vurgulandı.
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Hımm anlaşılan güncelleme gelmiş.
tum dunya ya WOKE ya Emevi fasizmi altinda inim inim inliyor,entropi.