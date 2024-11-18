Bu Hafta Aşırı Meteorolojik Olaylara Şahit Olacağız: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Yeni Hafta İçin Uyarılar

'Bu hafta Aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu'da lodos çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara Akdeniz ve Ege de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir.'

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