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Bu Hafta Aşırı Meteorolojik Olaylara Şahit Olacağız: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Yeni Hafta İçin Uyarılar

Bu Hafta Aşırı Meteorolojik Olaylara Şahit Olacağız: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Yeni Hafta İçin Uyarılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 10:32

Türkiye, yeni haftaya kapalı bir gökyüzüyle başladı. Meteorolojinin bugüne dair hava tahmin raporunda güneş bulmak adeta mümkün değil. Bugün ülke genelinde yağışlı ve kapalı hava hakim olacak. Güneş 20 Kasım Çarşamba günü yüzünü bir gösterecek ama ardından yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, yeni haftaya dair sosyal medya hesabı X’ten paylaşımda bulundu. Şen, “Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz” diyerek uyardı.

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Bu sene yaz oldukça uzun sürdü. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini bir anda soğuk havalara bıraktı. Türkiye, bugün kapalı ve soğuk bir havaya gözünü açtı.

Bu sene yaz oldukça uzun sürdü. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini bir anda soğuk havalara bıraktı. Türkiye, bugün kapalı ve soğuk bir havaya gözünü açtı.

Meteorolojinin yeni haftaya dair hava tahmin raporunda güneş adeta yok oldu. Bu hafta ülke genelinde soğuk hava ve kuvvetli yağış olacak.

Meteorolojinin yeni haftaya dair hava tahmin raporunda güneş adeta yok oldu. Bu hafta ülke genelinde soğuk hava ve kuvvetli yağış olacak.

Meteorolojinin haritalarına göz attığımızda 20 Kasım Çarşamba günü güneşin yüzünü gösterdiğini ancak ertesi günler yerini kuvvetli yağışa bırakacağını görüyoruz.

Meteorolojinin haritalarına göz attığımızda 20 Kasım Çarşamba günü güneşin yüzünü gösterdiğini ancak ertesi günler yerini kuvvetli yağışa bırakacağını görüyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Kasım-24 Kasım 2024 hava tahminine göre sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak çarşamba gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak, yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

"Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz."

"Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz."

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından yeni haftaya dair önemli uyarılarda bulundu. 

Orhan Şen, çarşamba gününden itibaren kuvvetli lodosun etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı👇🏻

"Su baskınları olabilir."

"Su baskınları olabilir."
twitter.com

'Bu hafta Aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu'da lodos çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara Akdeniz ve Ege de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir.'

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"Kuzeyde sıcaklık 20 dereceyi aşacak."

"Kuzeyde sıcaklık 20 dereceyi aşacak."

'Bu hafta lodos ile birlikte çarşamba gününden itibaren Kuzey'de sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak. Hafta sonu sıcaklık hızla düşecek ve İç anadolu, Karadeniz iç kesimleri Marmara'nın güney doğusunun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek.'

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"İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 derece, perşembe lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer. Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde. Bu bir tahmindir, ne kadar değişebilir göreceğiz."

"İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 derece, perşembe lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer. Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde. Bu bir tahmindir, ne kadar değişebilir göreceğiz."
twitter.com

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