Bu Hafta Aşırı Meteorolojik Olaylara Şahit Olacağız: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Yeni Hafta İçin Uyarılar
Bu Hafta Aşırı Meteorolojik Olaylara Şahit Olacağız: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Yeni Hafta İçin Uyarılar
Türkiye, yeni haftaya kapalı bir gökyüzüyle başladı. Meteorolojinin bugüne dair hava tahmin raporunda güneş bulmak adeta mümkün değil. Bugün ülke genelinde yağışlı ve kapalı hava hakim olacak. Güneş 20 Kasım Çarşamba günü yüzünü bir gösterecek ama ardından yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.
Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, yeni haftaya dair sosyal medya hesabı X’ten paylaşımda bulundu. Şen, “Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz” diyerek uyardı.
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Bu sene yaz oldukça uzun sürdü. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini bir anda soğuk havalara bıraktı. Türkiye, bugün kapalı ve soğuk bir havaya gözünü açtı.
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Meteorolojinin yeni haftaya dair hava tahmin raporunda güneş adeta yok oldu. Bu hafta ülke genelinde soğuk hava ve kuvvetli yağış olacak.
Meteorolojinin haritalarına göz attığımızda 20 Kasım Çarşamba günü güneşin yüzünü gösterdiğini ancak ertesi günler yerini kuvvetli yağışa bırakacağını görüyoruz.
"Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz."
"Su baskınları olabilir."
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"Kuzeyde sıcaklık 20 dereceyi aşacak."
"İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 derece, perşembe lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer. Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde. Bu bir tahmindir, ne kadar değişebilir göreceğiz."
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