Meteoroloji Haritasında Güneş Yok Olacak! Hafta Sonunu 10 Derece Birden Düşen Buz Gibi Havayla Karşılayacağız

Kasım ortalarına geldik ve sonbaharı derinden hissetmeye başladık. Bir süre öncesine kadar yazdan kalma günlerin yaşandığı kentlerde kışın ne zaman geleceği merak ediliyordu. Gözler meteorolojiden gelecek habere çevrilmişken birkaç günlüğüne güneşe 'Elveda' diyecek gibiyiz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasına göre yarından itibaren (14 Kasım Perşembe) güneşli günler gidiyor. 17 Kasım Pazar gününe kadar sıcaklıklar 10 derece düşecek. Hafta sonu sağanak yağışlı bir hava bizi bekliyor.