Meteoroloji Haritasında Güneş Yok Olacak! Hafta Sonunu 10 Derece Birden Düşen Buz Gibi Havayla Karşılayacağız
Meteoroloji Haritasında Güneş Yok Olacak! Hafta Sonunu 10 Derece Birden Düşen Buz Gibi Havayla Karşılayacağız
Kasım ortalarına geldik ve sonbaharı derinden hissetmeye başladık. Bir süre öncesine kadar yazdan kalma günlerin yaşandığı kentlerde kışın ne zaman geleceği merak ediliyordu. Gözler meteorolojiden gelecek habere çevrilmişken birkaç günlüğüne güneşe 'Elveda' diyecek gibiyiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin haritasına göre yarından itibaren (14 Kasım Perşembe) güneşli günler gidiyor. 17 Kasım Pazar gününe kadar sıcaklıklar 10 derece düşecek. Hafta sonu sağanak yağışlı bir hava bizi bekliyor.
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Bu sene yaz uzun sürdü. Birkaç hafta öncesine kadar dolaplarımızdan yazlık kıyafetleri bile kaldırmamışken kış bir anda geldi. Sıcaklıklar yerini soğuk sonbahara bıraktı.
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Kasım ortasına gelmişken şimdi akıllarda tek soru: Kış ne zaman gelecek, kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına baktığımızda kar yağışını göremiyoruz ancak soğuklar giderek artacak.
Meteorolojinin hava tahmin haritasına göre kısa süreliğine güneşli günlere "Hoşça kal" diyeceğiz. Yarından itibaren sağanak yağış ülkeyi ele geçirecek.
Cuma günü ülkenin batı ve yer yer iç kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Doğu da ise yazdan kalma günler yaşanıyor.
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Cumartesi gününe geldiğimizde sağanak yağışın ülke genelinde etkisini görüyoruz. Sıcaklıklar adeta 10 derece birden düşecek.
17 Kasım Pazar günü ise hava tahmin haritası şöyle👇🏻
Meteorolojinin 14 Kasım-20 Kasım tahmininde şu ifadeler yer aldı:
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