İstanbullulara Kötü Haber Geldi: Yağmur Megakenti Terk Ediyor: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yağışlar beklenenin aksine kısa sürdü İstanbul dahil birçok ilde bulutlu hava etkili olacak. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ''Bugün sabah Yağmur İstanbuldan ayrılıyor.'' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

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