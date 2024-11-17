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İstanbullulara Kötü Haber Geldi: Yağmur Megakenti Terk Ediyor: Bugün Hava Nasıl Olacak?

İstanbullulara Kötü Haber Geldi: Yağmur Megakenti Terk Ediyor: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 09:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yağışlar beklenenin aksine kısa sürdü İstanbul dahil birçok ilde bulutlu hava etkili olacak. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ''Bugün sabah Yağmur İstanbuldan ayrılıyor.'' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

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MGM tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada yağışların bir süre İstanbul'u terk edeceği duyurdu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada yağışların bir süre İstanbul'u terk edeceği duyurdu.

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:
twitter.com

Peki diğer 4 gün hava nasıl olacak? İşte Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe hava durumu:

Peki diğer 4 gün hava nasıl olacak? İşte Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe hava durumu:
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