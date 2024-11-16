Milli Takımımız Galler Karşısında Penaltıdan Yararlanamadığı Maçta 0-0 Berabere Kaldı

Milli takımımız Galler ile karşılaştığı maçta son dakikalarda penaltı kaçırarak bir puana razı oldu. Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdüren millilerimiz avantajını korudu. Maç sonunda penaltıyı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'nu arkadaşları teselli etti. Millilerimiz Karadağ'la bir kritik maça daha çıkacak. 11 puanlı lider millilerimizi Galler 9 puanla takibini sürdürüyor.