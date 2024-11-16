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Milli Takımımız Galler Karşısında Penaltıdan Yararlanamadığı Maçta 0-0 Berabere Kaldı

Milli Takımımız Galler Karşısında Penaltıdan Yararlanamadığı Maçta 0-0 Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.11.2024 - 22:00

Milli takımımız Galler ile karşılaştığı maçta son dakikalarda penaltı kaçırarak bir puana razı oldu. Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdüren millilerimiz avantajını korudu. Maç sonunda penaltıyı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'nu arkadaşları teselli etti. Millilerimiz Karadağ'la bir kritik maça daha çıkacak. 11 puanlı lider millilerimizi Galler 9 puanla takibini sürdürüyor.

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Millilerimiz Uluslar Ligi'nde Galler'i Kayseri'de ağırladı. Lider olarak başladığımız maçta tek hedef 3 puandı.

Millilerimiz Uluslar Ligi'nde Galler'i Kayseri'de ağırladı. Lider olarak başladığımız maçta tek hedef 3 puandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle maça başladık.

Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle maça başladık.

İkinci yarının son bölümü baskıyı artırsak da aradığımız gol bir türlü gelmedi.

İkinci yarının son bölümü baskıyı artırsak da aradığımız gol bir türlü gelmedi.

Milli takımımız maçın son bölümünde artan baskı ile kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından değerlendiremedik ve maç 0-0 sona erdi.

Milli takımımız maçın son bölümünde artan baskı ile kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından değerlendiremedik ve maç 0-0 sona erdi.
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Kayseri halkı ise stadı tam kapasiteyle doldurarak millilerimiz yalnız bırakmadı.

Kayseri halkı ise stadı tam kapasiteyle doldurarak millilerimiz yalnız bırakmadı.
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