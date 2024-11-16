Milli Takımımız Galler Karşısında Penaltıdan Yararlanamadığı Maçta 0-0 Berabere Kaldı
Milli Takımımız Galler Karşısında Penaltıdan Yararlanamadığı Maçta 0-0 Berabere Kaldı
Milli takımımız Galler ile karşılaştığı maçta son dakikalarda penaltı kaçırarak bir puana razı oldu. Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdüren millilerimiz avantajını korudu. Maç sonunda penaltıyı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'nu arkadaşları teselli etti. Millilerimiz Karadağ'la bir kritik maça daha çıkacak. 11 puanlı lider millilerimizi Galler 9 puanla takibini sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Millilerimiz Uluslar Ligi'nde Galler'i Kayseri'de ağırladı. Lider olarak başladığımız maçta tek hedef 3 puandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle maça başladık.
İkinci yarının son bölümü baskıyı artırsak da aradığımız gol bir türlü gelmedi.
Milli takımımız maçın son bölümünde artan baskı ile kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından değerlendiremedik ve maç 0-0 sona erdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri halkı ise stadı tam kapasiteyle doldurarak millilerimiz yalnız bırakmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın