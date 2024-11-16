16 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Kasım Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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TikTok fenomeni Çağla ve yine bir başka TikTok fenomeni Cansu arasında ‘erkek muhabbeti’ sebebiyle çıkan kavgada silah patladı. Kavga TikTok’ta canlı yayınlandı. Kavganın dozu arttı, fenomenlerden Cansu, Çağla’yı silahla vurdu! Olay sonrasında Çağla hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Cansu yakalanarak gözaltına alındı. Cansu isimli fenomenin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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2009 yılında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye 9 sezon boyunca devam etmiş ve birçok yeteneği izleyici ile tanıştırmıştı. Kimi zaman yarışmacılar çok güldürmüş kimi zaman da jüri üyelerinin diyalogları izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisine renk katan isimlerden biri de Özgü Namal olmuştu hatırlarsanız. Namal'ın Eser Yenenler ile olan diyalogu ve ünlü ismin hazırcevabı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gelin, hatırlayalım!
Nazlı Kayı ve Aslışah Alkoçlar yıllar önce çok yakın arkadaşlardı hatırlarsanız. O dönem Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşamış ve Nazlı Kayı'nın da Hacı Sabancı ile tanışmasına vesile olmuştu. Daha sonra ise Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı ilişki yaşamaya başlamış, Kayı resmen Sabancı gelini olmuştu. Tam o dönemde Nazlı Kayı ile Aslışah Alkoçlar'ın dostluğu ise sona ermişti. Peki ünlü isimler neden küstü?
Galler karşısında son dakikalarda kazanılan penaltıyı Kerem kaçırdı. Son dakikalarda kaçan penaltıdan sonra Kerem adeta yıkıldı. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen Kerem maç sonunda da toparlanmakta güçlük çekti. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere takım arkadaşları tarafından teselli edilen Kerem maç sonu açıklamalarda bulundu. Kerem özür diledi.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Sinan Burhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Hani nerede hayat pahalılığı” videosu tepkilere neden oldu. Dönercinin kapısında bekleyenleri videoya halan Burhan “Memlekette bir de pahalılık var diyorlar” diyerek yemek sırası bekleyenleri çekti.
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Suların bir türlü durulmadığı Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor, yeni bir iddia ortaya atılıyor. Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisinden sonra ikili arasında yaşananlar bir türlü bitmezken şiddet iddiaları ve boşanma davası açıldığı iddialarını konuşmuştuk. Bu kez de Icardi'nin erkek kardeşinin yaptığı paylaşım gündeme geldi. Gelin, Icardi'nin erkek kardeşi Guido Icardi'nin açıklamalarına birlikte bakalım!
A Milli takımımız evinde Galler'le 0-0 berabere kaldı. 11 puanla grubunda lider olan millilerimiz A Ligi'ne kalma şansını erteledi. Peki millilerimiz hangi şartlarda bir üst tura yükselecek? Milli takımımızın önünde birkaç seçenek görünüyor. O seçenekleri derledik.
Muhteşem Yüzyıl, Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri. Özellikle dizinin fanları bölümleri YouTube üzerinden izliyorlar. Ne var ki geçtiğimiz saatlerde fanları çok üzecek bir olay yaşandı. Muhteşem Yüzyıl'ın bölümleri YouTube hesabından kaldırıldı. İzleyiciler tepkilerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.
Abartılı kostümleri ve sivri dili ile sık sık gündeme gelen Murat Övüç, magazin gündeminin gözde isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim bu kez bir sosyal medya kullanıcısının şikayeti ile gündeme geldi. İstanbul'da bir eğlence mekanı işletmecisi V.A. Övüç'e Instagram üzerinden bir eleştiride bulundu. Övüç ise sosyal medya kullanıcısına 'Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım' cevabını verdi. Sosyal medya kullanıcısı Murat Övüç'ün kullandığı 'Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı' kelimeleri için 3 kuruşluk tazminat davası açtı.
Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye sloganlar atmıştı. Teğmenlerin sloganları özellikle hükümet tarafında rahatsızlık yaratmış soruşturma başlatılmıştı. Şimdi de dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu’na, kılıçlı yemin sonrasında ihraç talebiyle disipline sevk edildiği tebliği edildi. Teğmen hakkındaki karar sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu.
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Ebru Eroğlu'na İhraç Talebinin Ardından İlber Ortaylı'nın Kadın Askerlerimiz İçin Söyledikleri Hatırlandı
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