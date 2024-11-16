Galler Karşısında Penaltı Kaçıran Kerem Aktürkoğlu "Özür Diledi"
Galler Karşısında Penaltı Kaçıran Kerem Aktürkoğlu "Özür Diledi"
Galler karşısında son dakikalarda kazanılan penaltıyı Kerem kaçırdı. Son dakikalarda kaçan penaltıdan sonra Kerem adeta yıkıldı. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen Kerem maç sonunda da toparlanmakta güçlük çekti. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere takım arkadaşları tarafından teselli edilen Kerem maç sonu açıklamalarda bulundu. Kerem özür diledi.
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Uluslar Ligi'nde Galler'i elinden kaçıran milli takımımızda maç sonunda hüzün hakimdi. En büyük üzüntüyü ise penaltıyı kaçıran Kerem yaşadı.
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Takım arkadaşları tarafından teselli edilmekte zorlanan Kerem maç sonunda da açıklamalarda bulundu.
Kerem, "Kayseri taraftarına teşekkür ederiz. Bu harika atmosfer için onlara bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. Son dakikada buna çok yaklaştık, ancak kaçırdığım penaltı nedeniyle maçı kazanarak ayrılamadık." dedi.
Kerem, "Önce takım arkadaşlarımdan sonra tüm halkımızdan özür dilerim. Umarım bunu telafi edecek fırsatı yakalarız ve A Ligi'ne çıkarız." diyerek sözlerini noktaladı.
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