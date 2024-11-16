Galler Karşısında Penaltı Kaçıran Kerem Aktürkoğlu "Özür Diledi"

Galler karşısında son dakikalarda kazanılan penaltıyı Kerem kaçırdı. Son dakikalarda kaçan penaltıdan sonra Kerem adeta yıkıldı. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen Kerem maç sonunda da toparlanmakta güçlük çekti. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere takım arkadaşları tarafından teselli edilen Kerem maç sonu açıklamalarda bulundu. Kerem özür diledi.