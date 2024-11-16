A Milli Takımımızın A Ligi'ne Yükselmesi İçin Önünde Birkaç Seçenek Var

A Milli takımımız evinde Galler'le 0-0 berabere kaldı. 11 puanla grubunda lider olan millilerimiz A Ligi'ne kalma şansını erteledi. Peki millilerimiz hangi şartlarda bir üst tura yükselecek? Milli takımımızın önünde birkaç seçenek görünüyor. O seçenekleri derledik.