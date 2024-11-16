A Milli Takımımızın A Ligi'ne Yükselmesi İçin Önünde Birkaç Seçenek Var
A Milli Takımımızın A Ligi'ne Yükselmesi İçin Önünde Birkaç Seçenek Var
A Milli takımımız evinde Galler'le 0-0 berabere kaldı. 11 puanla grubunda lider olan millilerimiz A Ligi'ne kalma şansını erteledi. Peki millilerimiz hangi şartlarda bir üst tura yükselecek? Milli takımımızın önünde birkaç seçenek görünüyor. O seçenekleri derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evinde Galler'i yenemeyerek büyük bir fırsat tepen milli takımımız şimdi Karadağ deplasmanında A Ligi bileti arayacak. Peki hangi şartlarda A Ligi'ne çıkabiliriz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk ihtimal: Galler, İzlanda karşısında 2 farklı kazanırsa Türkiye'ye Karadağ deplasmanında beraberlik yetecek.
İkinci ihtimal: Galler kaybeder ya da berabere kalırsa İzlanda karşısında, bu kez millilerimiz hiçbir sonuç önemli olmadan Karadağ'a kaybetse dahi A Ligi'ne çıkacak.
Üçüncü ve en kolay olmasını umduğumuz ihtimal: Türkiye, Karadağ'ı yenerse diğer maçın sonucuna bakmadan A Ligi biletini alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda laiklik ve cumhuriyeti, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığı... Devamını Gör
Ne alaka ya
Çokta önemliydi...