onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
A Milli Takımımızın A Ligi'ne Yükselmesi İçin Önünde Birkaç Seçenek Var

A Milli Takımımızın A Ligi'ne Yükselmesi İçin Önünde Birkaç Seçenek Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.11.2024 - 22:33

A Milli takımımız evinde Galler'le 0-0 berabere kaldı. 11 puanla grubunda lider olan millilerimiz A Ligi'ne kalma şansını erteledi. Peki millilerimiz hangi şartlarda bir üst tura yükselecek? Milli takımımızın önünde birkaç seçenek görünüyor. O seçenekleri derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Evinde Galler'i yenemeyerek büyük bir fırsat tepen milli takımımız şimdi Karadağ deplasmanında A Ligi bileti arayacak. Peki hangi şartlarda A Ligi'ne çıkabiliriz?

Evinde Galler'i yenemeyerek büyük bir fırsat tepen milli takımımız şimdi Karadağ deplasmanında A Ligi bileti arayacak. Peki hangi şartlarda A Ligi'ne çıkabiliriz?

İlk ihtimal: Galler, İzlanda karşısında 2 farklı kazanırsa Türkiye'ye Karadağ deplasmanında beraberlik yetecek.

İlk ihtimal: Galler, İzlanda karşısında 2 farklı kazanırsa Türkiye'ye Karadağ deplasmanında beraberlik yetecek.

İkinci ihtimal: Galler kaybeder ya da berabere kalırsa İzlanda karşısında, bu kez millilerimiz hiçbir sonuç önemli olmadan Karadağ'a kaybetse dahi A Ligi'ne çıkacak.

İkinci ihtimal: Galler kaybeder ya da berabere kalırsa İzlanda karşısında, bu kez millilerimiz hiçbir sonuç önemli olmadan Karadağ'a kaybetse dahi A Ligi'ne çıkacak.

Üçüncü ve en kolay olmasını umduğumuz ihtimal: Türkiye, Karadağ'ı yenerse diğer maçın sonucuna bakmadan A Ligi biletini alacak.

Üçüncü ve en kolay olmasını umduğumuz ihtimal: Türkiye, Karadağ'ı yenerse diğer maçın sonucuna bakmadan A Ligi biletini alacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tom lee jones

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda laiklik ve cumhuriyeti, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığı... Devamını Gör

jeolog_30

Çokta önemliydi...