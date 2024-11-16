Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu 22 Yaşında Neden 4 Ay Men Cezası Almıştı?
Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu 22 Yaşında Neden 4 Ay Men Cezası Almıştı?
Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında 95.kez A Milli Takım formayı giymenin gururunu yaşadı. Kaptanlık bandını da takan Hakan'ın adı bugünlerde Manchester City ile anılmaya başladı. Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun gençliğinde aldığı ceza ise arşivlerdeki yerini koruyor. Peki Hakan Çalhanoğlu neden ceza almıştı? Ve bu cezada Trabzonspor'un rolü neydi?
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Hakan Çalhanoğlu henüz 22 yaşındayken FIFA'dan 4 ay men cezası almıştı. Bu ceza ile dört ay futbol oynayamamıştı.
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Bu cezanın sebebi ise çok genç yaşta attığı bir imza. Hem de kendi söylemiyle "babasının isteğiyle" atmıştı bu imzayı.
Hakan Çalhanoğlu, bu cezaya sebep olan olayın detaylarını 2017 yılında Almanya'nın Express gazetesine anlatmıştı. Çalhanoğlu olayların 2011 yılında babasının kendisinden habersiz attığı bir imzayla başladığını söyledi.
Çalhanoğlu, "Tesadüfen bir arkadaşımdan, babamın Darmstadt şehrinde bir restoranda Trabzonsporlu bir yöneticiyle buluştuğunu öğrendim" demişti.
Karlsruhe'nin genç takımındayken Trabzonspor, Hakan için devreye girmiş sözleşme yenilemeden protokol önermişti. Babası "imzala" demişti, Hakan da "Bizim kültürümüzde babaya karşı çıkılmaz" deyip imzalamıştı.
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"Ben o sırada henüz 17 yaşındaydım ve olup biteni tam olarak kavrayamadım. Aklımda sadece futbol vardı ve babama güveniyordum" diyen Hakan, Karlsuhe ile sözleşme uzattığı an belki de o imzanın gücünden habersizdi.
Hakan daha sonra Hamburg'a ardından Leverkusen'e transfer oldu. Ancak Trabzonspor o protokolden vazgeçmedi.
FIFA, şikayette bulunan Trabzonspor'u haklı buldu. Önce Hakan Çalhanoğlu'na futboldan dört ay men cezası verildi. Ardından 100 bin Euro Trabzonspor'a tazminat ödenmesine hükmetti.
Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen'de aldığı bu cezadan dolayı çok üzgün olduğunu söylerken "Leverkusen bu konuda en suçsuz taraf, onlar da benim yüzümden cezalandırıldı" diyerek takımına mahçup olduğunu söylemişti.
Hakan, cezayı atlattıktan sonra kariyerine aynı hızında devam etti ve önce Milan'a ardından da Inter'e transfer oldu. Belki de bir sonraki durak Manchester City olacak...
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