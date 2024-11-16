Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu 22 Yaşında Neden 4 Ay Men Cezası Almıştı?

Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında 95.kez A Milli Takım formayı giymenin gururunu yaşadı. Kaptanlık bandını da takan Hakan'ın adı bugünlerde Manchester City ile anılmaya başladı. Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun gençliğinde aldığı ceza ise arşivlerdeki yerini koruyor. Peki Hakan Çalhanoğlu neden ceza almıştı? Ve bu cezada Trabzonspor'un rolü neydi?