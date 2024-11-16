Yapay Zeka Türkiye-Galler Maçı İçin Skor Tahmini Yaptı

Bu akşam Kayseri'de Galler'i ağırlıyoruz. Galler'le kritik bir maça çıkacak milliler için maç skorunu yapay zekaya sorduk. Yapay Zeka, skor tahmininden kaçınsa da ısrarlarımıza yenik düştü. Gemini ve Chatgpt'ye sorduğumuz skor tahmininde ortak karar çıktı. Chatgpt ve Gemini, bir önceki sorgumuzda Galatasaray-Beşiktaş maçının skorunu doğru tahmin etmişti.