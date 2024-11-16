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Yapay Zeka Türkiye-Galler Maçı İçin Skor Tahmini Yaptı

Yapay Zeka Türkiye-Galler Maçı İçin Skor Tahmini Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.11.2024 - 18:25

Bu akşam Kayseri'de Galler'i ağırlıyoruz. Galler'le kritik bir maça çıkacak milliler için maç skorunu yapay zekaya sorduk. Yapay Zeka, skor tahmininden kaçınsa da ısrarlarımıza yenik düştü. Gemini ve Chatgpt'ye sorduğumuz skor tahmininde ortak karar çıktı. Chatgpt ve Gemini, bir önceki sorgumuzda Galatasaray-Beşiktaş maçının skorunu doğru tahmin etmişti.

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Uluslar Ligi'nde milli takımımızın bu akşamki rakibi Galler! Galler'i yenerek liderliğini sürdürmek isteyen millilere bir destek de yapay zekadan geldi.

Uluslar Ligi'nde milli takımımızın bu akşamki rakibi Galler! Galler'i yenerek liderliğini sürdürmek isteyen millilere bir destek de yapay zekadan geldi.

Tüm büyük maçlarda olduğu gibi Türkiye-Galler maçını da Chatgpt ve Gemini'ye sorduk. İki yapay zeka platformu Galatasaray-Beşiktaş derbisini doğru bilmişti.

Tüm büyük maçlarda olduğu gibi Türkiye-Galler maçını da Chatgpt ve Gemini'ye sorduk. İki yapay zeka platformu Galatasaray-Beşiktaş derbisini doğru bilmişti.

Chatgpt skor tahmininde 2-1'i ön plana çıkardı. Chatgpt'nin mini bir analizle sunduğu skor tahmini şu şekilde:

Chatgpt skor tahmininde 2-1'i ön plana çıkardı. Chatgpt'nin mini bir analizle sunduğu skor tahmini şu şekilde:

'Türkiye'nin son performansına ve Galler'in savunma gücüne bakarak dengeli bir maç olabileceğini söyleyebilirim. Türkiye’nin saha avantajını ve hücum gücünü göz önünde bulundurursak 2-1 Türkiye galibiyeti mantıklı bir tahmin gibi görünüyor.'

Gemini, "Türkiye'yi destekliyoruz" diyerek 2-1 skor tahminini yaptı. Gerekçeleri ise şu şekilde yazdı:

Gemini, "Türkiye'yi destekliyoruz" diyerek 2-1 skor tahminini yaptı. Gerekçeleri ise şu şekilde yazdı:

  • Türkiye'nin İç Saha Avantajı: Türkiye, kendi seyircisi önünde oynamanın avantajını kullanarak daha etkili bir oyun sergileyebilir.

  • Türkiye'nin Hücum Gücü: Türkiye Milli Takımı'nın hücum hattı, son dönemde oldukça etkili bir performans gösteriyor. Bu maçta da rakip kaleyi sık sık zorlayabilirler.

  • Galler'in Deneyimi: Galler Milli Takımı, deneyimli oyunculara sahip. Ancak deplasmanda oynamak, performanslarını olumsuz etkileyebilir.

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