Yapay Zeka Türkiye-Galler Maçı İçin Skor Tahmini Yaptı
Yapay Zeka Türkiye-Galler Maçı İçin Skor Tahmini Yaptı
Bu akşam Kayseri'de Galler'i ağırlıyoruz. Galler'le kritik bir maça çıkacak milliler için maç skorunu yapay zekaya sorduk. Yapay Zeka, skor tahmininden kaçınsa da ısrarlarımıza yenik düştü. Gemini ve Chatgpt'ye sorduğumuz skor tahmininde ortak karar çıktı. Chatgpt ve Gemini, bir önceki sorgumuzda Galatasaray-Beşiktaş maçının skorunu doğru tahmin etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslar Ligi'nde milli takımımızın bu akşamki rakibi Galler! Galler'i yenerek liderliğini sürdürmek isteyen millilere bir destek de yapay zekadan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm büyük maçlarda olduğu gibi Türkiye-Galler maçını da Chatgpt ve Gemini'ye sorduk. İki yapay zeka platformu Galatasaray-Beşiktaş derbisini doğru bilmişti.
Chatgpt skor tahmininde 2-1'i ön plana çıkardı. Chatgpt'nin mini bir analizle sunduğu skor tahmini şu şekilde:
Gemini, "Türkiye'yi destekliyoruz" diyerek 2-1 skor tahminini yaptı. Gerekçeleri ise şu şekilde yazdı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın