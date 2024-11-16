Mustafa Sarıgül Tyson - Paul Maçı Hakkında Konuştu: “İtibar Paraya Satılmaz”

Mike Tyson ile Jake Paul arasında Türkiye saatiyle 08.00’da gerçekleşen tarihi maç konuşulmaya devam ediyor. Çekişmeli ve heyecanın dorukta geçtiği maçın ardından Jake Paul galibiyet sevinci yaşadı. Mike Tyson hayranları arasında sinirinden televizyonu kıranları da gördük. Şimdiyse Mustafa Sarıgül maç hakkında konuştu. Gelin detaylara bakalım.