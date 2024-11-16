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Mustafa Sarıgül Tyson - Paul Maçı Hakkında Konuştu: “İtibar Paraya Satılmaz”

Mustafa Sarıgül Tyson - Paul Maçı Hakkında Konuştu: “İtibar Paraya Satılmaz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.11.2024 - 17:03

Mike Tyson ile Jake Paul arasında Türkiye saatiyle 08.00’da gerçekleşen tarihi maç konuşulmaya devam ediyor. Çekişmeli ve heyecanın dorukta geçtiği maçın ardından Jake Paul galibiyet sevinci yaşadı. Mike Tyson hayranları arasında sinirinden televizyonu kıranları da gördük. Şimdiyse Mustafa Sarıgül maç hakkında konuştu. Gelin detaylara bakalım.

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Merakla beklenen maçın etkisi sosyal medyada devam ederken Mustafa Sarıgül, “İtibar paraya satılmaz.” sözlerini kullandı.

Merakla beklenen maçın etkisi sosyal medyada devam ederken Mustafa Sarıgül, “İtibar paraya satılmaz.” sözlerini kullandı.

“30 yaşındaki boksör utanmadan 60 yaşındaki adamcağıza vurdu. Niçin biliyor musunuz? Para için. Mike Tyson, para için değer mi bunlar? Yazıklar olsun.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

“30 yaşındaki boksör utanmadan 60 yaşındaki adamcağıza vurdu. Niçin biliyor musunuz? Para için. Mike Tyson, para için değer mi bunlar? Yazıklar olsun.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

İşte o anlar 👇

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