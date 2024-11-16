Kaan Kazgan - Savaş Cebeci Kavgasını, Mike Tyson - Jake Paul Maçından Daha Heyecanlı Bulan X Kullanıcıları
Kaan Kazgan - Savaş Cebeci Kavgasını, Mike Tyson - Jake Paul Maçından Daha Heyecanlı Bulan X Kullanıcıları
Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçı nihayet gerçekleşti. AT&T Center'da düzenlenen ve Netflix'ten canlı yayınlanan organizasyon, Jake Paul'un galibiyetiyle son buldu. Ancak oldukça sıkıcı geçen maç birçok izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medya ''Biz bunun için mi bekledik?'' yorumlarıyla dolup taştı.
Bu konuda yakınan bir X (Twitter) kullanıcısı, Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasındaki kavganın, bu maçtan daha heyecanlı olduğunu iddia etti. Pek çok kişi o kullanıcıya hak verirken kendi yorumlarını da eklemeyi ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zamandır beklenen Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks müsabakası beklentileri karşılayamadı. 8 raunt süren mücadeleyi Jake Paul kazanırken, birçok kişi maçın sıkıcı geçmesinden dert yandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X (Twitter) kullanıcısı da Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasındaki kavganın, Mike Tyson - Jake Paul maçından daha heyecanlı olduğunu söyledi👇
Çok sayıda kişi, bu paylaşımı yapan kullanıcıya hak verdi👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Bazıları da Tyson ve Paul arasındaki boks müsabakasının sıkıcılık seviyesine isyan etti👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın