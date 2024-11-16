Kaan Kazgan - Savaş Cebeci Kavgasını, Mike Tyson - Jake Paul Maçından Daha Heyecanlı Bulan X Kullanıcıları

Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçı nihayet gerçekleşti. AT&T Center'da düzenlenen ve Netflix'ten canlı yayınlanan organizasyon, Jake Paul'un galibiyetiyle son buldu. Ancak oldukça sıkıcı geçen maç birçok izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medya ''Biz bunun için mi bekledik?'' yorumlarıyla dolup taştı.

Bu konuda yakınan bir X (Twitter) kullanıcısı, Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasındaki kavganın, bu maçtan daha heyecanlı olduğunu iddia etti. Pek çok kişi o kullanıcıya hak verirken kendi yorumlarını da eklemeyi ihmal etmedi.