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Kaan Kazgan - Savaş Cebeci Kavgasını, Mike Tyson - Jake Paul Maçından Daha Heyecanlı Bulan X Kullanıcıları

Kaan Kazgan - Savaş Cebeci Kavgasını, Mike Tyson - Jake Paul Maçından Daha Heyecanlı Bulan X Kullanıcıları

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 11:53

Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçı nihayet gerçekleşti. AT&T Center'da düzenlenen ve Netflix'ten canlı yayınlanan organizasyon, Jake Paul'un galibiyetiyle son buldu. Ancak oldukça sıkıcı geçen maç birçok izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medya ''Biz bunun için mi bekledik?'' yorumlarıyla dolup taştı.

Bu konuda yakınan bir X (Twitter) kullanıcısı, Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasındaki kavganın, bu maçtan daha heyecanlı olduğunu iddia etti. Pek çok kişi o kullanıcıya hak verirken kendi yorumlarını da eklemeyi ihmal etmedi.

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Uzun zamandır beklenen Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks müsabakası beklentileri karşılayamadı. 8 raunt süren mücadeleyi Jake Paul kazanırken, birçok kişi maçın sıkıcı geçmesinden dert yandı.

Uzun zamandır beklenen Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks müsabakası beklentileri karşılayamadı. 8 raunt süren mücadeleyi Jake Paul kazanırken, birçok kişi maçın sıkıcı geçmesinden dert yandı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı da Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasındaki kavganın, Mike Tyson - Jake Paul maçından daha heyecanlı olduğunu söyledi👇

Bir X (Twitter) kullanıcısı da Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasındaki kavganın, Mike Tyson - Jake Paul maçından daha heyecanlı olduğunu söyledi👇
twitter.com

Çok sayıda kişi, bu paylaşımı yapan kullanıcıya hak verdi👇

Çok sayıda kişi, bu paylaşımı yapan kullanıcıya hak verdi👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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Bazıları da Tyson ve Paul arasındaki boks müsabakasının sıkıcılık seviyesine isyan etti👇

Bazıları da Tyson ve Paul arasındaki boks müsabakasının sıkıcılık seviyesine isyan etti👇
twitter.com
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