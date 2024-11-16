58 Yaşındaki Mike Tyson'a Karşı Kazanan Jake Paul'a Yeni Rakip Önerisi: Joe Biden

Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks mücadelesi tüm dünyada gündem oldu. İkili arasındaki maç sosyal medyada da çok konuşulurken, birçok kişi 58 yaşındaki Mike Tyson ile karşılaşan Jake Paul'a tepki gösterdi.

Jake Paul'a tepkisini ironik bir dille gösteren kişilerden biri de Amerikalı Komedyen Dan Carney oldu. Jake Paul'un bir sonraki rakibinin ''Joe Biden'' olması gerektiğini söyleyen Carney'in attığı tweet binlerce beğeni aldı.