onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
58 Yaşındaki Mike Tyson'a Karşı Kazanan Jake Paul'a Yeni Rakip Önerisi: Joe Biden

58 Yaşındaki Mike Tyson'a Karşı Kazanan Jake Paul'a Yeni Rakip Önerisi: Joe Biden

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 10:37

Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks mücadelesi tüm dünyada gündem oldu. İkili arasındaki maç sosyal medyada da çok konuşulurken, birçok kişi 58 yaşındaki Mike Tyson ile karşılaşan Jake Paul'a tepki gösterdi. 

Jake Paul'a tepkisini ironik bir dille gösteren kişilerden biri de Amerikalı Komedyen Dan Carney oldu. Jake Paul'un bir sonraki rakibinin ''Joe Biden'' olması gerektiğini söyleyen Carney'in attığı tweet binlerce beğeni aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Jake Paul'un boks efsanesi Mike Tyson ile karşılaştığı maç ses getirmeye devam ediyor.

Jake Paul'un boks efsanesi Mike Tyson ile karşılaştığı maç ses getirmeye devam ediyor.

Taraflardan birinin 27 yaşında, diğerinin ise 58 yaşında olması tüm dünyada tepkilere yol açtı.

Taraflardan birinin 27 yaşında, diğerinin ise 58 yaşında olması tüm dünyada tepkilere yol açtı.

Jake Paul'un kendisinden yaşça büyük biriyle boks maçı yapmasını eleştiren kişilerden biri de Amerikalı Komedyen Dan Carney oldu.

Jake Paul'un kendisinden yaşça büyük biriyle boks maçı yapmasını eleştiren kişilerden biri de Amerikalı Komedyen Dan Carney oldu.

Carney duygularını iğneleyici bir tweet atarak ifade etmeyi tercih ederken, yaptığı paylaşımı görenler epey güldü.

Carney duygularını iğneleyici bir tweet atarak ifade etmeyi tercih ederken, yaptığı paylaşımı görenler epey güldü.

İşte, Dan Carney'in paylaşımı👇

İşte, Dan Carney'in paylaşımı👇
twitter.com

''Jake Paul'un bir sonraki rakibi Joe Biden olmalı.''

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu paylaşıma cevaplar gecikmedi👇

Bu paylaşıma cevaplar gecikmedi👇
twitter.com

''Ondan sonraki rakibi de Trump olmalı. Final maçı da Kral Charles ile olur.''

''Bu paylaşımlar gözümden yaş getirdi😂😂''

''Bu paylaşımlar gözümden yaş getirdi😂😂''
twitter.com

''Yaşlı vatandaşları dövdükten sonra Jake Paul''

''Jake Paul büyük ihtimalle Joe Biden ile maça çıkardı ve hatta profesyonel boks kariyerinde galibiyet olarak sayardı😂''

''Jake Paul büyük ihtimalle Joe Biden ile maça çıkardı ve hatta profesyonel boks kariyerinde galibiyet olarak sayardı😂''
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın