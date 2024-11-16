58 Yaşındaki Mike Tyson'a Karşı Kazanan Jake Paul'a Yeni Rakip Önerisi: Joe Biden
58 Yaşındaki Mike Tyson'a Karşı Kazanan Jake Paul'a Yeni Rakip Önerisi: Joe Biden
Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks mücadelesi tüm dünyada gündem oldu. İkili arasındaki maç sosyal medyada da çok konuşulurken, birçok kişi 58 yaşındaki Mike Tyson ile karşılaşan Jake Paul'a tepki gösterdi.
Jake Paul'a tepkisini ironik bir dille gösteren kişilerden biri de Amerikalı Komedyen Dan Carney oldu. Jake Paul'un bir sonraki rakibinin ''Joe Biden'' olması gerektiğini söyleyen Carney'in attığı tweet binlerce beğeni aldı.
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Jake Paul'un boks efsanesi Mike Tyson ile karşılaştığı maç ses getirmeye devam ediyor.
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Taraflardan birinin 27 yaşında, diğerinin ise 58 yaşında olması tüm dünyada tepkilere yol açtı.
Jake Paul'un kendisinden yaşça büyük biriyle boks maçı yapmasını eleştiren kişilerden biri de Amerikalı Komedyen Dan Carney oldu.
Carney duygularını iğneleyici bir tweet atarak ifade etmeyi tercih ederken, yaptığı paylaşımı görenler epey güldü.
İşte, Dan Carney'in paylaşımı👇
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Bu paylaşıma cevaplar gecikmedi👇
''Bu paylaşımlar gözümden yaş getirdi😂😂''
''Jake Paul büyük ihtimalle Joe Biden ile maça çıkardı ve hatta profesyonel boks kariyerinde galibiyet olarak sayardı😂''
👇
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