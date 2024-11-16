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Mike Tyson Kaybetti: Tarihi Mike Tyson - Jake Paul Maçında Neler Oldu?

Mike Tyson Kaybetti: Tarihi Mike Tyson - Jake Paul Maçında Neler Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 08:26

Bütün dünya, ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçını büyük bir merakla takip etti. Netflix'te canlı yayınlanan maç, Türkiye saati ile 04.00'te başladı. Öncesinde 13 farklı boks karşılaşmasının yapıldığı programda, Mike Tyson ile Jake Paul'un karşılaşması ise ilgiyle takip edildi.

8 rauntun yapıldığı maçta, kazanan isim Jake Paul oldu.

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Ağır sıklet efsanesi Tyson, YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldi.

Ağır sıklet efsanesi Tyson, YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldi.

Netflix'te canlı yayınlanacak olan maç, bütün dünya tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye saati ile 04.00 sularında başlayan maçta, ilk olarak farklı boksörler ringe çıktı.

Maç öncesinde tartıya çıkan iki isim arasında gerginlik yaşanmıştı. Tyson, rakibine tokat attı.

Maç öncesinde tartıya çıkan iki isim arasında gerginlik yaşanmıştı. Tyson, rakibine tokat attı.

Tartı için sahneye çıkan Jake Paul, Mike Tyson'ın ayağına bastı. Tyson ise Jake Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansıdı, sosyal medyada gündem oldu.

Maçın ise oldukça gergin geçeceği düşünülüyordu.

Maçın başlamasına az bir süre kala Netflix çöktü. Tyson ve Paul'un maça çıkmasına dakikalar kala, Netflix'e erişim sorunları yaşanmaya başladı.

Maçın başlamasına az bir süre kala Netflix çöktü. Tyson ve Paul'un maça çıkmasına dakikalar kala, Netflix'e erişim sorunları yaşanmaya başladı.

Mike Tyson ve Jake Paul, saat 08.00'de ringe çıktı.

Mike Tyson ve Jake Paul, saat 08.00'de ringe çıktı.

Tüm dünyanın merakla beklediği mücadelede ringe çıkan ilk isim Jake Paul oldu. 

Mike Tyson ringe yeşil renkli aracı ile geldi. 

8 raunt süren maçın sonucu da belli oldu.

Jake Paul - Mike Tyson maçını kim kazandı?

Jake Paul - Mike Tyson maçını kim kazandı?

Jake Paul - Mike Tyson maçının kazanan ismi Jake Paul oldu. 

Paul, Mike Tyson'ı puanla (80-72, 79-73, 79-73) mağlup etti.

Round 1: Tyson

Round 2: Tyson

Round 3: Paul

Round 4: Paul

Round 5: Tyson

Round 6: Paul

Round 7: Paul

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