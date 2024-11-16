Mike Tyson Kaybetti: Tarihi Mike Tyson - Jake Paul Maçında Neler Oldu?

Bütün dünya, ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçını büyük bir merakla takip etti. Netflix'te canlı yayınlanan maç, Türkiye saati ile 04.00'te başladı. Öncesinde 13 farklı boks karşılaşmasının yapıldığı programda, Mike Tyson ile Jake Paul'un karşılaşması ise ilgiyle takip edildi.

8 rauntun yapıldığı maçta, kazanan isim Jake Paul oldu.