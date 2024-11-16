Mike Tyson Kaybetti: Tarihi Mike Tyson - Jake Paul Maçında Neler Oldu?
Mike Tyson Kaybetti: Tarihi Mike Tyson - Jake Paul Maçında Neler Oldu?
Bütün dünya, ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçını büyük bir merakla takip etti. Netflix'te canlı yayınlanan maç, Türkiye saati ile 04.00'te başladı. Öncesinde 13 farklı boks karşılaşmasının yapıldığı programda, Mike Tyson ile Jake Paul'un karşılaşması ise ilgiyle takip edildi.
8 rauntun yapıldığı maçta, kazanan isim Jake Paul oldu.
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Ağır sıklet efsanesi Tyson, YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldi.
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Maç öncesinde tartıya çıkan iki isim arasında gerginlik yaşanmıştı. Tyson, rakibine tokat attı.
Maçın başlamasına az bir süre kala Netflix çöktü. Tyson ve Paul'un maça çıkmasına dakikalar kala, Netflix'e erişim sorunları yaşanmaya başladı.
Mike Tyson ve Jake Paul, saat 08.00'de ringe çıktı.
Jake Paul - Mike Tyson maçını kim kazandı?
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