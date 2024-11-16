Mike Tyson Fena Yakalandı: Tarihi Maç Öncesi Canlı Yayın Kazası

Dünyanın merakla takip ettiği Mike Tyson ile Jake Paul'un arasında yapılan boks maçının kazananı Paul oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan puanla belli olurken, maç öncesi Mike Tyson’ın yaşadığı canlı yayın kazası ise sosyal medyada gündem oldu. Maçtan önce henüz şortunu giymeyen Mike Tyson’ın görüntüleri ekrana gelirken, Tyson poposunun gözükmesi çok konuşuldu.