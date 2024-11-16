onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mike Tyson Fena Yakalandı: Tarihi Maç Öncesi Canlı Yayın Kazası

Mike Tyson Fena Yakalandı: Tarihi Maç Öncesi Canlı Yayın Kazası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2024 - 09:24

Dünyanın merakla takip ettiği Mike Tyson ile Jake Paul'un arasında yapılan boks maçının kazananı Paul oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan puanla belli olurken, maç öncesi Mike Tyson’ın yaşadığı canlı yayın kazası ise sosyal medyada gündem oldu. Maçtan önce henüz şortunu giymeyen Mike Tyson’ın görüntüleri ekrana gelirken, Tyson poposunun gözükmesi çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tüm dünyanın merakla beklediği, biletleri milyon dolara satılan Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı, YouTuber Jake Paul oldu.

Tüm dünyanın merakla beklediği, biletleri milyon dolara satılan Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı, YouTuber Jake Paul oldu.

Tüm Detaylar 👇

Maç öncesi Mike Tyson’ın yaşadığı canlı yayın kazası ise sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Maç öncesi Mike Tyson’ın yaşadığı canlı yayın kazası ise sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Mike Tyson’ın görüntüleri 👇

Yaşanan canlı yayın kazası sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Yaşanan canlı yayın kazası sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
c.ysfalbs

neyse ki önden görülmedi 🐍 😂😂

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.