Mike Tyson Fena Yakalandı: Tarihi Maç Öncesi Canlı Yayın Kazası
Mike Tyson Fena Yakalandı: Tarihi Maç Öncesi Canlı Yayın Kazası
Dünyanın merakla takip ettiği Mike Tyson ile Jake Paul'un arasında yapılan boks maçının kazananı Paul oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan puanla belli olurken, maç öncesi Mike Tyson’ın yaşadığı canlı yayın kazası ise sosyal medyada gündem oldu. Maçtan önce henüz şortunu giymeyen Mike Tyson’ın görüntüleri ekrana gelirken, Tyson poposunun gözükmesi çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm dünyanın merakla beklediği, biletleri milyon dolara satılan Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı, YouTuber Jake Paul oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maç öncesi Mike Tyson’ın yaşadığı canlı yayın kazası ise sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Mike Tyson’ın görüntüleri 👇
Yaşanan canlı yayın kazası sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
neyse ki önden görülmedi 🐍 😂😂
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.