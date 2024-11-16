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Goygoy
Mike Tyson - Jake Paul Maçı Goygoyculara Bol Bol Malzeme Çıkardı

Mike Tyson - Jake Paul Maçı Goygoyculara Bol Bol Malzeme Çıkardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 09:01

Bütün dünya günlerdir efsane Mike Tyson ile Jake Paul'un karşılaşmasını bekliyordu.16 Kasım Cumartesi günü iki ünlü isim karşı karşıya geldi. Netflix'te canlı yayınlanan maç, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Maçın öncesinde de, sonrasında da goygoyu yapılacak birçok malzeme vardı!

Gelin, mizahşörler bu maçtan neler çıkarmış bir bakalım.

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"Sanırım Mike Tyson vs Jake Paul maçı için yanlış linkteyim."

"Sanırım Mike Tyson vs Jake Paul maçı için yanlış linkteyim."
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Netflix'in çökmesi de cabası!

"Jake Paul şimdi de Biden'ı dövmeli"

"Jake Paul şimdi de Biden'ı dövmeli"
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Jake Paul Mike Tyson dövüşünden önce Netflix sunucularını düzeltmeye çalışırken özgeçmişinde yalan söyleyen adam.

Jake Paul Mike Tyson dövüşünden önce Netflix sunucularını düzeltmeye çalışırken özgeçmişinde yalan söyleyen adam.
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Mike Tyson ve Jake Paul babamın bana sarıldığından daha fazla sarıldılar

Mike Tyson ve Jake Paul babamın bana sarıldığından daha fazla sarıldılar
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Jake ve Tyson, interneti kandırıp milyonlar kazandıktan sonra;

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Mike Tyson:

Mike Tyson:
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