Mike Tyson - Jake Paul Maçı Goygoyculara Bol Bol Malzeme Çıkardı

Bütün dünya günlerdir efsane Mike Tyson ile Jake Paul'un karşılaşmasını bekliyordu.16 Kasım Cumartesi günü iki ünlü isim karşı karşıya geldi. Netflix'te canlı yayınlanan maç, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Maçın öncesinde de, sonrasında da goygoyu yapılacak birçok malzeme vardı!

Gelin, mizahşörler bu maçtan neler çıkarmış bir bakalım.