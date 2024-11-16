Tarih 27 Sene Sonra Tekrarlandı: Holyfield’ın Kulağını Koparan Mike Tyson Eldivenlerini Isırırken Yakalandı

Efsanevi ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve Jake Paul, önümüzdeki günler boyunca spor sayfalarının en çok konuşacağı konular arasında olacak gibi görünüyor. Tyson'ın 19 yıl sonra ringe çıktığı tarihi maçta unutulmaz anlar yaşandı. Maç sırasında Mike Tyson'ın sürekli eldivenlerini ısırdığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, Tyson'ın 1997 yılında gerçekleşen maçta Evander Holyfield'ın kulağını ısırarak kopardığı o anları hatırlattı.

Bir muhabirin Tyson'a sürekli eldivenleri sorması üzerine eski ağır sıklet boksörü 'Isırma takıntım' yanıtını verdi. O anları gelin hep birlikte inceleyelim. 🥊