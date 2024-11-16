Tarih 27 Sene Sonra Tekrarlandı: Holyfield’ın Kulağını Koparan Mike Tyson Eldivenlerini Isırırken Yakalandı

Efsanevi ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve Jake Paul, önümüzdeki günler boyunca spor sayfalarının en çok konuşacağı konular arasında olacak gibi görünüyor. Tyson'ın 19 yıl sonra ringe çıktığı tarihi maçta unutulmaz anlar yaşandı. Maç sırasında Mike Tyson'ın sürekli eldivenlerini ısırdığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, Tyson'ın 1997 yılında gerçekleşen maçta Evander Holyfield'ın kulağını ısırarak kopardığı o anları hatırlattı.
Bir muhabirin Tyson'a sürekli eldivenleri sorması üzerine eski ağır sıklet boksörü 'Isırma takıntım' yanıtını verdi. O anları gelin hep birlikte inceleyelim. 🥊
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Demir" lakaplı efsane ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının kazananı 27 yaşındaki Paul oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mike Tyson, Netflix'te canlı yayınlanan bu nefes kesen maçla birlikte 19 yıl sonra ringe adım atmış oldu.
Jake Paul'un kazandığı maçta unutulmaz anlar yaşandı. Öyle bir an vardı ki sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve bizi 27 yıl öncesine ışınladı...
Mike Tyson, 28 Haziran 1997'de gerçekleşen rövanş maçında tarihe geçecek bir an yaşattı. Efsanevi boksör, rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırarak kopardı!
1997 yılında gerçekleşen tarihi an kameralara böyle yansımıştı👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün gerçekleşen maçta ise Mike Tyson’ın karşılaşma sırasında eldivenlerini ısırdığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları 1997’de yaşanan olayı yeniden hatırlattı.
Tyson'ın eldivenlerini ısırması böyle görüntülendi👇🏻
Maç sonrası bir muhabir Tyson’a "Yayın ekibi eldivenle ne yaptığınızı tartışıyordu, ağızlık sorunu muydu yoksa eldiveninizi mi ısırdınız, bize ne olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.
Sosyal medya kullanıcıları eldivenlerini ısırmasını tabii ki gözden kaçırmadı. İşte yapılan o yorumlar!🥊
"Eğer Mike Tyson, Jake Paul'un kulağını ısırmazsa Netflix aboneliğimi iptal edeceğim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tanrım lütfen Mike Tyson'ın Jake Paul'un kulağını ısırmasına izin ver."
"Mike Tyson, tüm dövüş boyunca Jake Paul'un kulağını ısırma isteğine direnmekle meşguldü."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın