Mike Tyson-Jake Paul Maçının Kaybedeni Drake Oldu: Tyson İçin Bahis Oynayan Ünlü Rapçi 355 Bin Dolar Kaybetti
Mike Tyson-Jake Paul Maçının Kaybedeni Drake Oldu: Tyson İçin Bahis Oynayan Ünlü Rapçi 355 Bin Dolar Kaybetti
Dünyanın merakla beklediği ‘Demir’ lakaplı eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul maçında kazanan herkesi şaşırttı. 80 bin kişilik stadyumda gerçekleşen ve ekran karşısında milyonları kilitleyen tarihi maçın kazananı Jake Paul oldu. İkilinin bu maçtan yaklaşık 80 milyon dolar kazanacağı iddia ediliyor.
Onlar saniyeler içerisinde milyon dolarlar kazanırken Mike Tyson’a bahis oynayanlar çakıldı.
Kaybedenlerden birisi de dünyaca ünlü rapçi Drake oldu. Mike Tyson için bahis oynayan Drake, 355 bin dolar kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya tarihi bir ana şahit oldu. Tüm zamanların en iyi ağır sıklet boksörü olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson ve YouTuber boksör 27 yaşındaki Jake Paul karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en yüksek ücretli sporcular listesinde yer alan Paul, ‘Demir’ lakaplı Tyson’a karşı galip geldi.
Bir neslin şampiyonluklarına şahit olduğu Mike Tyson için pek çok kişi binlerce dolarlık bahis oynadı. O isimlerden birisi de dünyaca ünlü rapçi Drake oldu.
Drake, Mike Tyson’ın tarihi karşılaşmada galip geleceğini düşünerek efsanevi isme 355 bin dolar bahis oynadı. Ancak kaybettiği bahislerle tanınan Drake, geleneği bozmadı ve bir kez daha adeta çakıldı!
Öte yandan Mike Tyson-Jake Paul maçının biletlerinden 9 milyon dolar gelir elde edildiği ifade ediliyor. Maçtan ise kazanılacak net rakam açıklanmasa da iki ismin 80 milyon dolar kazanması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın