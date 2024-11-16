Mike Tyson-Jake Paul Maçının Kaybedeni Drake Oldu: Tyson İçin Bahis Oynayan Ünlü Rapçi 355 Bin Dolar Kaybetti

Dünyanın merakla beklediği ‘Demir’ lakaplı eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul maçında kazanan herkesi şaşırttı. 80 bin kişilik stadyumda gerçekleşen ve ekran karşısında milyonları kilitleyen tarihi maçın kazananı Jake Paul oldu. İkilinin bu maçtan yaklaşık 80 milyon dolar kazanacağı iddia ediliyor.

Onlar saniyeler içerisinde milyon dolarlar kazanırken Mike Tyson’a bahis oynayanlar çakıldı.

Kaybedenlerden birisi de dünyaca ünlü rapçi Drake oldu. Mike Tyson için bahis oynayan Drake, 355 bin dolar kaybetti.

Kaynak