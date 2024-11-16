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Netflix Çöktü mü? Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçının Canlı Yayınlandığı Netflix Neden Açılmıyor?

Netflix Çöktü mü? Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçının Canlı Yayınlandığı Netflix Neden Açılmıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 08:57

Mike Tyson ve Jake Paul Türkiye saatiyle 4’te tarihi müsabaka için karşı karşıya geldi. 80 bin kişilik stadda 8 raunt oynanan maç Netflix’ten canlı yayınlanıyordu. Ancak maçın başlamasından kısa bir süre sonra dünyanın dört yanından kullanıcılar Netflix’e giremediğini bildirdi. Saat 5.50 itibarıyla bağlantı problemi yaşayan 100 binden fazla kişi olduğu ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

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Mike Tyson ve Jake Paul, 80 bin kişilik stadda 8 rauntluk tarihi mücadele için karşı karşıya geldi.

Mike Tyson ve Jake Paul, 80 bin kişilik stadda 8 rauntluk tarihi mücadele için karşı karşıya geldi.

“Demir” lakaplı 58 yaşındaki Mike Tyson ve 2018’de boks kariyerine başlayan Jake Paul’un karşılaşması sona erdi. Ancak maçın yayınlandığı Netflix’e erişim sorunları yaşandı.

“Demir” lakaplı 58 yaşındaki Mike Tyson ve 2018’de boks kariyerine başlayan Jake Paul’un karşılaşması sona erdi. Ancak maçın yayınlandığı Netflix’e erişim sorunları yaşandı.

Maçın kazananı Jake Paul oldu. Paul, 'Demir' Mike Tyson'ı mağlup etti.

Netflix Çöktü mü?

Netflix Çöktü mü?

Maç Türkiye saati ile 4’te başladı. Netflix’te canlı yayınlanan maça dair 4.30 itibarıyla müsabakayı izleyenlerden şikayet yağmaya başladı. 

Saat 5.50 itibarıyla 100 binden fazla kişinin Netflix’e erişemediği ifade edildi.

Netflix Neden Açılmıyor?

Netflix Neden Açılmıyor?

Kısa bir süre sonra dijital platform Netflix’te erişim sorunu düzeldi. Netflix’ten resmi bir açıklama yapılmazken tarihi Mike Tyson-Jake Paul maçı için yoğun giriş yapılmasından dolayı sistemsel sorun kaynaklandığı düşünülüyor.

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