Netflix Çöktü mü? Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçının Canlı Yayınlandığı Netflix Neden Açılmıyor?

Mike Tyson ve Jake Paul Türkiye saatiyle 4’te tarihi müsabaka için karşı karşıya geldi. 80 bin kişilik stadda 8 raunt oynanan maç Netflix’ten canlı yayınlanıyordu. Ancak maçın başlamasından kısa bir süre sonra dünyanın dört yanından kullanıcılar Netflix’e giremediğini bildirdi. Saat 5.50 itibarıyla bağlantı problemi yaşayan 100 binden fazla kişi olduğu ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar…