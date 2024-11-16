Efsane Boksör Mike Tyson, YouTuber Jake Paul'a Neden Mağlup Oldu?
Efsane Boksör Mike Tyson, YouTuber Jake Paul'a Neden Mağlup Oldu?
Tüm dünyanın beklediği maç nihayet sona erdi. Boks tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Mike ''Demir'' Tyson, Jake Paul'a mağlup oldu. Kimileri maçı sattığını, kimileri gücünün yetmediğini söylüyor.
Biz de Mike Tyson'ın neden kaybettiğini kendi düşüncelerimizle anlatmak için bir içerik hazırladık. Tyson'ı yenilgiye götüren sebeplerin ne olduğuna kısaca değinmek istedik. Şimdiden keyifli okumalar...
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16 Haziran Cumartesi günü Mike Tyson ve Jake Paul arasında bir boks maçı düzenlendi. 8 raunt süren mücadeleyi puanla Jake Paul kazandı. Peki, Mike Tyson bu maçı neden kaybetti?
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Formunun zirvesinde olan genç Jake Paul'un, Tyson karşısında kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemiştim.
Çünkü takdir edersiniz ki Tyson, eski Tyson değildi. 58 yaşına gelmiş, sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir adamdı artık o.
Karşısındaki rakip de sıradan bir YouTuber değildi. Jake Paul, kendini boksta geliştirmiş, birkaç maça da çıkmış, genç ve formunun zirvesinde biri olarak Tyson'ın karşısına çıktı.
Mike Tyson ve Jake Paul arasında bir maç yapılacağı duyurulduğunda, Tyson hayranları heyecanla beklemeye başlamıştı. Çünkü hayranı oldukları efsane boksörü bir kez daha ringde izleme fırsatı bulacaklardı.
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Ancak maçı izleyen Mike Tyson hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Çünkü hafızalarında yaşayan o efsanevi boksörün, zamana yenilmiş biri olduğu gerçeğini kendi gözleriyle bir kez daha görmüş oldular.
Bir kez daha diyorum; çünkü yıllar önce Lennox Lewis karşısında Tyson'ın düştüğü durumu hatırlayanlar, neden bu cümleyi kurduğumu da iyi anlayacaklardır.
Neyse, fazla uzaklaşmadan, tekrardan Jake Paul - Mike Tyson maçına dönecek olursak, maç iki taraf için de rölantide geçti.
Jake Paul'un yapması gereken, Tyson'ın öldürücü vuruşlarından kaçınıp maçı uzatabileceği kadar uzatmaktı. Zira her geçen raunt, yaşlı Tyson'ı giderek düşürecekti.
Nitekim öyle de oldu. 8 raunt sonunda 27 yaşındaki Jake Paul, tahmin edildiği gibi 58 yaşındaki Mike Tyson'ı mağlup etmeyi başardı.
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Prime zamanında herkesin korktuğu Mike Tyson, aslında Jake Paul'a değil zamana yenildi. Çünkü ne eski hızı, ne eski gücü, ne eski çevikliği, ne de eski sağlığı vardı.
Ringde izlediğimiz adam, gözlerinde en ufak korku dahi olmayan ''o'' eski Mike Tyson değildi. Sağlık sorunlarına rağmen para için maça çıkmış biriydi.
''Demir'' Mike, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan maçı tamamlayabildiği için oldukça şanslı olabilir. Çünkü bu yaşta birinin, sağlık sorunları da varken maça çıkması son derece tehlikeliydi.
Jake Paul, son raunt öncesi önünde eğilerek Tyson'a güzel bir saygı gösterisinde bulundu. Belki nakavt için zorlasa Tyson'ın sağlığı daha büyük tehlikeye girebilirdi. Neyse ki böyle bir şey olmadı.
Dürüst olmak gerekirse, dövüş sporlarında doğru zamanda ''Dur'' demeyi bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde mağlubiyet de kaçınılmaz oluyor. Daha önce bunun pek çok örneğini gördük. Mike Tyson da bir istisna olmadı.
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Zira Mike Tyson da olsanız ''zamanı'' asla yenemezsiniz.
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