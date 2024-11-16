Efsane Boksör Mike Tyson, YouTuber Jake Paul'a Neden Mağlup Oldu?

Tüm dünyanın beklediği maç nihayet sona erdi. Boks tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Mike ''Demir'' Tyson, Jake Paul'a mağlup oldu. Kimileri maçı sattığını, kimileri gücünün yetmediğini söylüyor.

Biz de Mike Tyson'ın neden kaybettiğini kendi düşüncelerimizle anlatmak için bir içerik hazırladık. Tyson'ı yenilgiye götüren sebeplerin ne olduğuna kısaca değinmek istedik. Şimdiden keyifli okumalar...