58 Yaşındaki Efsane Mike Tyson, 27 Yaşındaki Jake Paul'u Boks Maçında Yenebilir mi?
58 Yaşındaki Efsane Mike Tyson, 27 Yaşındaki Jake Paul'u Boks Maçında Yenebilir mi?
Boks tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Mike Tyson mı yoksa YouTuber Jake Paul mu kazanacak? Biliyorum, böyle sorulunca kulağa oldukça mantıksız geliyor. Sonuçta bahsi geçen isim Mike Tyson... Fakat kağıt üstünde Jake Paul'u öne çıkaran önemli bir faktör var. Nedir peki bu?
Dilerseniz, buna cevap vermeden önce, bu ikili arasında yapılacak müsabakanın detaylarına bir göz atalım.
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Mike Tyson ile Jake Paul 15 Kasım 2024'te karşı karşıya gelecek. AT&T Stadyumu'nda yapılacak boks mücadelesi Netflix'te yayınlanacak.
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İlk olarak temmuz ayında yapılması planlanan mücadele, Mike Tyson'ın sağlık sorunları sebebiyle ertelenmiş ve yeni tarih 15 Kasım Cuma günü olarak açıklanmıştı.
İkili arasında yapılacak maçın tekrardan ertelenme riski olsa da, eğer maç 15 Kasım'da oynanırsa nasıl bir sonuçla karşılaşacağımıza dair bir tahminde bulunmak istiyorum.
Bir tarafta boks tarihinin en belalı adamlarından biri var: Mike Tyson. En genç ağırsiklet boks şampiyonu olarak tarihe geçmiş, prime döneminde karşısına geleni buldozer gibi ezmiş bir adam Tyson. Çok tecrübeli ama artık 58 yaşında ve eski hızı yok. Eski sağlığı da yok.
Diğer tarafta ise Jake Paul var. Kısa sürede kendini boksta geliştirdi ve çeşitli müsabakalara da çıktı. Tyson'a göre ring tecrübesi yok sayılır. Ama genç, formunun zirvesinde. İşte, kafaları karıştıran nokta da burası.
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Bir tarafta uzun süredir emeklilik hayatı yaşayan tecrübeli ve yetenekli bir boksör var, diğer tarafta ise genç ve boksta kendini ispatlamak için çabalayan biri...
Dürüst olmak gerekirse, Tyson efsanevi bir isim olsa da yaşı ve sağlık problemleri nedeniyle Jake Paul'u yenmesi çok zor. Bu yüzden Paul'un daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.
Bu tahmin ilk bakışta komik görünebilir. Ancak maç, ikişer dakikalık 8 raunt halinde oynanacak. Yani Tyson'ın tek şansı, maçı doğru bir aparkatla erkenden bitirmek. Dakikalar ilerledikçe aradaki yaş farkı daha da belirginleşecek ve her geçen dakika Paul'un lehine işleyecek.
İngiliz boksör Anthony Joshua'ya da bu soru soruldu. Joshua, ''tamamen gençlik avantajından ötürü'' maçı Jake Paul'un kazanacağını söyledi.
Peki, sizce bu maçı kim kazanacak? Ne kadar büyük bir efsane olsa da 58 yaşında ve sağlık sorunları olan Tyson, 27 yaşındaki Jake Paul'u yenebilir mi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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