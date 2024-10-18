58 Yaşındaki Efsane Mike Tyson, 27 Yaşındaki Jake Paul'u Boks Maçında Yenebilir mi?

Boks tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Mike Tyson mı yoksa YouTuber Jake Paul mu kazanacak? Biliyorum, böyle sorulunca kulağa oldukça mantıksız geliyor. Sonuçta bahsi geçen isim Mike Tyson... Fakat kağıt üstünde Jake Paul'u öne çıkaran önemli bir faktör var. Nedir peki bu?

Dilerseniz, buna cevap vermeden önce, bu ikili arasında yapılacak müsabakanın detaylarına bir göz atalım.