İçişleri Bakanlığı İnceleme Başlattı: Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne Geçici Olarak Kayyum Atandı!
İçişleri Bakanlığı İnceleme Başlattı: Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne Geçici Olarak Kayyum Atandı!
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Oğuz Tongsir, TSYD’nin mayıs ayında yapılan seçimlerinde yeniden başkan seçilmişti.
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İçişleri Bakanlığı, yapılan ihbarları dikkate alarak Oğuz Tongsir için bir soruşturma başlatmıştı.
Bazı üyelerin yaptığı şikayetler üzerine başlatılan incelemede, müfettişler görevlendirilmiş ve bir süredir evraklar incelenmeye alınmıştı.
Mevcut Başkan Oğuz Tongsir inceleme sürecinde geçici olarak görevden alınırken, Yönetim Kurulu ise görevine devam edecek.
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, üyelere gönderdiği mesajla derneğe kayyum atandığını duyurdu👇
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İnceleme sonucu çıkacak kararın ardından Başkan Oğuz Tongsir ya tekrardan başkanlığa devam edecek ya da genel seçim tekrar edilecek.
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