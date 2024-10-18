İçişleri Bakanlığı İnceleme Başlattı: Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne Geçici Olarak Kayyum Atandı!

'Değerli üyem, seçimi kaybetmiş malum kişilerin sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir tedbir olarak geçici bir süre TSYD Başkanlığı’ndan uzaklaştırılmış bulunuyorum.

Derneğe kayyum atanmıştır. Anadolu'dan gelen gazeteci arkadaşların usulsüz bir şekilde Genel Kurul’a davet edildiği ve seçimi böyle kazandığım iddia edilmektedir. Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez.

Anadolu'dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini gene alacaktır. Bu kısa süreçte gene Levent'te olacağımı bilmenizi isterim. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. Sevgi ve saygılarımla'