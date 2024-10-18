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İçişleri Bakanlığı İnceleme Başlattı: Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne Geçici Olarak Kayyum Atandı!

İçişleri Bakanlığı İnceleme Başlattı: Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne Geçici Olarak Kayyum Atandı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.10.2024 - 10:25

Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne geçici olarak kayyum atandı. Bu karar, genel seçimde Anadolu’dan oy kullanmak için İstanbul’a gelen üyelerin usulsüz şekilde davet edildiği iddiaları üzerine alındı.

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Oğuz Tongsir, TSYD’nin mayıs ayında yapılan seçimlerinde yeniden başkan seçilmişti.

Oğuz Tongsir, TSYD’nin mayıs ayında yapılan seçimlerinde yeniden başkan seçilmişti.

İçişleri Bakanlığı, yapılan ihbarları dikkate alarak Oğuz Tongsir için bir soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı, yapılan ihbarları dikkate alarak Oğuz Tongsir için bir soruşturma başlatmıştı.

Bazı üyelerin yaptığı şikayetler üzerine başlatılan incelemede, müfettişler görevlendirilmiş ve bir süredir evraklar incelenmeye alınmıştı.

Bazı üyelerin yaptığı şikayetler üzerine başlatılan incelemede, müfettişler görevlendirilmiş ve bir süredir evraklar incelenmeye alınmıştı.

Mevcut Başkan Oğuz Tongsir inceleme sürecinde geçici olarak görevden alınırken, Yönetim Kurulu ise görevine devam edecek.

Mevcut Başkan Oğuz Tongsir inceleme sürecinde geçici olarak görevden alınırken, Yönetim Kurulu ise görevine devam edecek.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, üyelere gönderdiği mesajla derneğe kayyum atandığını duyurdu👇

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, üyelere gönderdiği mesajla derneğe kayyum atandığını duyurdu👇

'Değerli üyem, seçimi kaybetmiş malum kişilerin sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir tedbir olarak geçici bir süre TSYD Başkanlığı’ndan uzaklaştırılmış bulunuyorum.

Derneğe kayyum atanmıştır. Anadolu'dan gelen gazeteci arkadaşların usulsüz bir şekilde Genel Kurul’a davet edildiği ve seçimi böyle kazandığım iddia edilmektedir. Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. 

Anadolu'dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini gene alacaktır. Bu kısa süreçte gene Levent'te olacağımı bilmenizi isterim. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. Sevgi ve saygılarımla'

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İnceleme sonucu çıkacak kararın ardından Başkan Oğuz Tongsir ya tekrardan başkanlığa devam edecek ya da genel seçim tekrar edilecek.

İnceleme sonucu çıkacak kararın ardından Başkan Oğuz Tongsir ya tekrardan başkanlığa devam edecek ya da genel seçim tekrar edilecek.

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