Arda Güler ve Kenan Yıldız Gururlandırmaya Devam Ediyor: Milli Yıldızlarımız Golden Boy 2024'te Finale Kaldı!
Arda Güler ve Kenan Yıldız Gururlandırmaya Devam Ediyor: Milli Yıldızlarımız Golden Boy 2024'te Finale Kaldı!
Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülü için finale kalan isimler açıklandı. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy 2024 finalistleri arasında yer aldı.
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İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy" ödülü için 25 kişilik final listesinde milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendilerine yer buldu.
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A Milli Takım'ın gelecek vadeden isimleri, hem takımlarında hem de A Milli Takım'da gösterdikleri iyi performansın meyvelerini toplamaya başladı.
Lamine Yamal ve Aleksandar Pavlovic gibi flaş isimlerin de yer aldığı Golden Boy 2024 adayları şu şekilde👇
Real Madrid'in genç yıldızı Endrick de 25 kişilik finalist listesine adını yazdırmayı başardı. Favori şu anlık Lamine Yamal gibi görünse de Kenan Yıldız ve Arda Güler'in böyle büyük yeteneklerin olduğu bir listede yer alması gurur verici.
Listeyi gören sosyal medya kullanıcılarından da milli yıldızlarımıza destek mesajları yağdı👇
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