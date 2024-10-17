Lionel Messi, MARCA Tarafından ''Tüm Zamanların En İyi Futbolcusu'' Ödülüne Layık Görüldü!
Lionel Messi, MARCA Tarafından ''Tüm Zamanların En İyi Futbolcusu'' Ödülüne Layık Görüldü!
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Son olarak Arjantin'in Bolivya'yı 6-0 yendiği maçta yaptığı hat-trick ile taraftarları mest eden Lionel Messi, yaşına rağmen gösterdiği performans ve elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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37 yaşında olmasına rağmen hala yaptığı işlerle izleyenleri büyüleyen yıldız futbolcu, ödül koleksiyonuna bir ödül daha ekledi.
Başarılarla dolu bir kariyeri olan Arjantinli efsaneye, İspanyol MARCA tarafından tüm zamanların en iyi futbolcusu ödülü takdim edildi.
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