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Alanyasporlu Ui-Jo Hwang, İlişkiye Girdiği Kadınları Gizlice Videoya Aldığı İçin Seul'de Duruşmaya Çıktı!

Alanyasporlu Ui-Jo Hwang, İlişkiye Girdiği Kadınları Gizlice Videoya Aldığı İçin Seul'de Duruşmaya Çıktı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
16.10.2024 - 17:37

Alanyaspor'un futbolcusu Ui-jo Hwang, partnerleriyle yaşadığı cinsel ilişkileri gizlice videoya aldığı için Seul'de çıktığı ilk duruşmada özür diledi. Güney Koreli futbolcu, yaptığı bu eylemden ötürü 4 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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Güney Koreli forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'a kiralık olarak gelmiş, Eylül 2024'te ise bonservisi alınmıştı.

Güney Koreli forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'a kiralık olarak gelmiş, Eylül 2024'te ise bonservisi alınmıştı.

Savcılar, Haziran ve Eylül 2022 tarihleri arasında 32 yaşındaki santrforun, iki ayrı partnerinin rızası olmadan ilişkiye girdikleri anları videoya çektiğini öne sürüyor.

Savcılar, Haziran ve Eylül 2022 tarihleri arasında 32 yaşındaki santrforun, iki ayrı partnerinin rızası olmadan ilişkiye girdikleri anları videoya çektiğini öne sürüyor.

Gizlice çekilen videolar, Hwang'ın baldızının şantaj yapmak amacıyla videoları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmış.

Gizlice çekilen videolar, Hwang'ın baldızının şantaj yapmak amacıyla videoları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmış.

Seul'de ilk kez hakim karşısına çıkan Hwang, hayal kırıklığına sebebiyet verdiği için derinden üzgün olduğunu söyledi.

Seul'de ilk kez hakim karşısına çıkan Hwang, hayal kırıklığına sebebiyet verdiği için derinden üzgün olduğunu söyledi.

32 yaşındaki futbolcu, duruşmada üzüntüsünü ve pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi👇

32 yaşındaki futbolcu, duruşmada üzüntüsünü ve pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi👇

“Eylemlerimden etkilenen mağdurlardan içtenlikle özür diliyorum ve beni önemseyen ve destekleyen herkesi hayal kırıklığına uğrattığım için derinden üzgün olduğumu belirtmek istiyorum.”

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