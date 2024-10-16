Alanyasporlu Ui-Jo Hwang, İlişkiye Girdiği Kadınları Gizlice Videoya Aldığı İçin Seul'de Duruşmaya Çıktı!
Alanyasporlu Ui-Jo Hwang, İlişkiye Girdiği Kadınları Gizlice Videoya Aldığı İçin Seul'de Duruşmaya Çıktı!
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Güney Koreli forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'a kiralık olarak gelmiş, Eylül 2024'te ise bonservisi alınmıştı.
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Savcılar, Haziran ve Eylül 2022 tarihleri arasında 32 yaşındaki santrforun, iki ayrı partnerinin rızası olmadan ilişkiye girdikleri anları videoya çektiğini öne sürüyor.
Gizlice çekilen videolar, Hwang'ın baldızının şantaj yapmak amacıyla videoları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmış.
Seul'de ilk kez hakim karşısına çıkan Hwang, hayal kırıklığına sebebiyet verdiği için derinden üzgün olduğunu söyledi.
32 yaşındaki futbolcu, duruşmada üzüntüsünü ve pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi👇
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